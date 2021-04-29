三姐妹打造燒肉餐酒館 EARTHA首創精品燒肉加創意餐酒

台中首家精品系都會時尚燒肉餐酒館EARTHA，將於5月2日在北區德化街正式開幕，老闆是來自苗栗卓蘭的三姐妹，標榜以對待精品的心料理燒肉，還有專人桌邊燒烤服務，為台中蓬勃的燒肉市場注入新亮點。

分別擁有豐富業務與餐飲經歷的三姐妹賴宥薇、賴妍菲及賴湘妍，各具沈穩、積極、純真的不同個性，經過企業的數年歷練，對於生活、美食及工作有了進一步體認，於是合力開創EARTHA燒肉餐酒館。

室內設計由日籍設計師操刀，以「Rouge(法文口紅之意）」為主軸，呼應女主人與炙熱炭火的迷人嫵媚。整體空間以水泥灰、雕刻大理石白為基調，呈現簡約俐落的都會感，紅色風管、霓虹燈飾、招牌等穿插的胭脂紅，在都會叢林間渲染出一抹嬌媚。

75年次的大姐賴宥薇表示，以英文「EARTHA」作為店名，主要取其字意『像大地一樣堅忍』，代表三姐妹創業的堅持與決心。

顛覆燒肉陽剛的刻板印象，EARTHA以對待精品的態度呈現和牛，由師傅悉心手切肉品，擺放在珠寶盒中上桌，專人桌邊直火燒烤服務。

客人只需恣意品味美饌、盡情暢談，在炭火燻香間，輕鬆暢快品嚐炭烤至最佳熟度的肉品，搭配各式佐酒餐點與創意果味調酒，和朋友在最舒服放鬆的氛圍品嚐美食、享受生活。

78年次的賴妍菲強調，EARTHA堅持精挑最佳肉品呈現給客人，直火炭烤賦予特有煙燻香氣，外皮酥香內裡柔嫩，即使品嚐原味，就可吃得出肉品的原始美好滋味，另提供蔥鹽、蒜味奶油、秘制燒肉醬或鹽味賦予更多風味。

其中，秘制燒肉醬加入薑、蒜泥、蘋果汁、傳統麥芽糖、味醂、日本丸大豆醬油、胡麻油，熬煮3小時而成，鹹香回甘，令人一試上癮。

和牛選用最頂級日本A5和牛，油花分布細緻豐富的紐約克、肌理細嫩肉汁豐富的板腱、精瘦柔嫩的菲力等上選部位；澳洲9+和牛則是使用厚切牛舌(取後段舌根軟嫩Ｑ彈)、風味飽滿的橫膈膜、板腱、肋眼、牛五花等最能呈現肉感個性的部位。

豬肉提供西班牙伊比利豬，野放以野草、香草及橄欖維生，8至10月肥育期大量食用橡樹果實，油脂豐潤、肉質細緻，加熱後散發淡淡榛果芳香。

台灣葛瑪蘭黑豚飼料中加入巧克力，造就肉質香甜細嫩；另有肉質細膩、油脂均勻的宜蘭櫻桃鴨胸；強調溯源管理、契約飼養的台灣安心雞肉。

84年次的小妹賴湘妍說，除了享用專人燒烤肉品，多元異國風味海陸創意餐點更是精采可期。「生牛肉塔塔」選用日本和牛與澳洲和牛各半，取日本和牛的油脂香氣與澳洲和牛的肉感風味，讓整體口感更為均衡。

「炸奶油蟹肉餅」飽滿細緻的日本松葉蟹腳肉融合洋菇、洋蔥，裹上新鮮麵包粉炸至金黃酥脆，入口滿是蟹肉鮮甜原味，亦可沾酸奶醬平衡油炸的膩口。

「紅酒燉塊肉」結合澳洲9+和牛肋條的嚼勁，及牛舌的Q軟雙重口感，加入新鮮聖女番茄、牛番茄、迷迭香、月桂葉等慢煮3小時至軟嫩入味，屬於成人系的優雅暖心滋味。

「EARTHA海神殿」令人興奮尖叫的三層海鮮塔豪華大氣上桌，匯集滿滿七種海鮮，包含波士頓龍蝦、新鮮明蝦、草蝦、紐西蘭淡菜、北海道生食級干貝L號、生蠔及小章魚，適合多人聚會時掀起美味高潮。

最後還有「OEARTHA成人系冰淇淋」，香草冰淇淋淋上金黃色的特級冷壓初榨橄欖油，口感高雅輕盈，味蕾瀰漫馥郁果香，在享用和牛燒肉與異國料理後，畫下完美句點。