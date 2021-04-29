伊萊克斯極淨呵護系列滾筒洗衣機、洗脫烘衣機上市

根據市調資料顯示，台灣滾筒洗衣機市場年成長率達24%，百年瑞典精品家電品牌伊萊克斯看準商機，推出適用一般家庭110伏特電壓的極淨呵護系列洗衣機、洗脫烘衣機UltimateCareTM700、800系列，主打洗劑高效混合、智慧感測、蒸氣抗敏除皺、智慧節能烘衣等4大洗護技術，更獲得國際Woolmark Blue認證，完美洗淨並呵護羊毛及精緻衣物，同時響應聯合國永續發展目標，以高效護衣減少衣物汰換。連續多年為伊萊克斯代言的吳慷仁今天（4月29日）現身站台，直呼「新家早就留好位置等著它」！

平時都是自己洗衣服的吳慷仁說，以前昂貴的衣服不太敢丟進洗衣機洗，洗完需要燙的襯衫類處理起來又很麻煩，而且之前使用直立式洗衣機時他都會選清洗兩次，就是怕衣物上的洗劑殘留、洗不乾淨，而伊萊克斯極淨呵護系列洗衣機、洗脫烘衣機UltimateCareTM 700、800系列擁有UltraMix洗劑高效混合技術和VapourCare蒸氣抗敏除皺，完美解決單身漢的困擾，還笑說「因為洗衣機太聰明，即使交給媽媽、老婆或女友幫忙洗衣服，她們應該也會輕鬆一點、甘願一點。」

吳慷仁在為伊萊克斯極淨呵護系列洗衣機、洗脫烘衣機UltimateCareTM 700、800系列拍攝的廣告中所穿的黑色牛仔外套，今天也穿到現場，就是為了展現愛物惜物的環保理念。他說一件喜歡的衣服只要照顧得宜就能穿很久，降低衣物汰換、避免浪費也是為地球減輕負擔的一環，伊萊克斯不僅透過獨家科技照顧珍愛的衣物，致力環保永續的概念更與他不謀而合。

伊萊克斯台灣、香港總經理余倩梅表示，伊萊克斯看準滾筒式洗衣機市場需求，今年擴大產品線推出極淨呵護系列洗衣機、洗脫烘衣機UltimateCareTM700、800系列，以獨家洗淨技術創造高效洗、淨、護功能產品，同時堅守衣物呵護使命，將Make It Last自然永續「衣」然如新理念，透過產品於生活中實踐，首先推出適用一般家庭110伏特電壓的洗衣機，使用上更便利，目標年度業績成長3成，預計今年底前也可望推出110伏特電壓的洗碗機。

伊萊克斯極淨呵護系列洗衣機、洗脫烘衣機UltimateCareTM 700、800系列的UltraMix洗劑高效混合技術，可預先混和洗劑與水，避免衣物直接接觸高濃度洗劑而造成衣物損壞，減少衣物褪色40%，並可防止結塊洗劑殘留於衣物上；SensorWash智慧感測科技可偵測衣物髒污程度，自動調整洗程及時間；VapourCare蒸氣抗敏除皺不僅可減少衣物皺褶，還能去除細菌和由塵蟎、寵物所帶來的過敏原；SensiCare智慧節能烘衣則可自動偵測洗衣槽內溫度和濕度，即時調整烘乾溫度及時間，防止衣物烘過乾的情況。

此外，伊萊克斯極淨呵護系列洗衣機、洗脫烘衣機UltimateCareTM 700、800系列獲得Woolmark Blue羊毛認證，特殊羊毛柔洗程序比擬手洗般溫和洗滌羊毛織品，針對不同衣物或使用者情境需求，更可設定快洗模式、Wi-Fi操控、兒童安全鎖等多項功能。

伊萊克斯極淨呵護系列洗衣機UltimateCareTM700系列售價44,900元，極淨呵護系列洗衣機UltimateCareTM800系列售價49,900元，極淨呵護系列洗脫烘衣機UltimateCareTM700系列售價52,900元，極淨呵護系列洗脫烘衣機UltimateCareTM800系列售價56,900元，即日起於全台伊萊克斯通路上市，於7月31日前購買並完成商品註冊，可再獲得伊萊克斯主廚系列全能調理果汁機一台，另隨產品附贈專屬洗乾衣機止滑防震墊。