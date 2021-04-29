新光三越「春祭日本展」開展 東京「貓咪起司蛋糕」初登台

51連續假期報到，新光三越台北信義新天地A11六樓推出「春祭日本展」打造「甜點一條街」，另外，在日本掀起貓咪旋風的「NEKO NEKO CHEESECAKE」進軍台灣在全台新光三越北中南巡迴踩點，台灣首發4月30日起同樣在台北新光三越信義A11一樓登場，加上新光三越信義新天地還有多家開幕不久的美食新櫃，連假衝波信義商圈，感受久違的日本。

「春祭日本展」今日起至5月12日在新光三越信義A11六樓開展，除了有22家初登場店鋪，現場規劃「職人手作美食」、「甜點一條街」、「旅日必送伴手禮」、「微醺精釀酒賞」、「四大療癒圖騰夯品」五大主題。

當中「日式甜點一條街」包括六大排隊名店滿足甜點控，包括獨家初登場的「長崎堂長崎蛋糕」，1919年創立至今在日本已遍布400多家，甚至被大阪府認證為「大阪產名品」；成立逾三十年獲西東京焦糖乳酪甜點第一名的「武藏野の洋菓子」焦糖乳酪蛋糕；還有「Pablo半熟起司塔」這回推出A11限定「Pablo迷你鳳梨卡士達」等。

吃完甜食，當然更想來點鹹食，包括「淺草牛肉餅」炸肉餅、先炸後烤的「串仟」雞翅、 東京壽司店料理職人每日手工現做「築地」玉子燒。除了吃，現場還有日本百元雜貨店「CanDo」各類可愛的居家餐廚用品均一價只要49元。

日本展逛完，新光三越A11一樓還有來自東京自由之丘的「NEKO NEKO CHEESECAKE」貓貓起司蛋糕4月30日起至5月24日台灣首發快閃，現場販售5吋「布里貓起司蛋糕」及四入款「經典貓起司蛋糕」，貓奴不要錯過。