茄子蛋「敞胸」裝跑趴 台帥風格炸裂AllSaints春日印花派對

英倫品牌AllSaints在台首度舉辦春日印花派對，包括了楊乃文、游宇潼和陳語安，以及話題人物周予天、林敬倫和茄子蛋等人都前往力挺，並身穿品牌最新系列服裝跑趴，堪稱是台北近期最盛大的時尚活動。

總是「酷酷的」楊乃文身穿印花罩衫、搭配皮靴現身，她聊到對於品牌的印象，也是皮衣為主，自己就有約7件左右。不過對於活動時穿的印花單品，也覺得相當別致，還透露了自己穿搭必備就是黑色牛仔褲，衣櫃中還多達十餘件，楊乃文說：「特別是緊身的牛仔褲，就是很搭配」，無論是什麼顏色的上衣，甚至是洋裝都能混搭。星二代的陳語安則是以低胸印花長洋裝，搭配了米白色皮衣的造型出席派對，她坦言自己私下穿搭都是偏酷、中性一點，所以活動時這麼穿有點不習慣。擔任表演嘉賓的游宇潼，則形容自己的穿搭是斯文中帶點小性感，而且面對表演，「興奮多過於緊張」。

楊乃文身穿CARINA印花開襟罩衫6,700元、搭配WILLOW黑色皮袋寬版腰帶4,800元和BETH牛皮拼接中筒靴15,200元。記者沈昱嘉／攝影

而在「全明星運動會2」中，受到矚目的周予天、林敬倫，都身穿AllSaints招牌皮衣，內搭短袖上衣與牛仔褲，參與派對。周予天提到品牌對他而言具有英式雅痞的風格，本來就很常穿。樂團茄子蛋的三人同樣是焦點，而且有話直說，聊到穿搭，阿斌就直說：「廠商贊助什麼就穿什麼，所以不怕撞衫」，不過三人對皮衣有一定嚮往，因此受邀來跑趴，很開心。

周予天（左）身穿WICK騎士皮19,700元、NICO黑色Logo短袖上衣2,500元和FORE軍裝風卡其褲6,700元。記者沈昱嘉／攝影

以皮衣夾克站穩時尚地位的AllSaints特別選在這季，主打「印花」單品，希望扭轉消費者對於品牌印象。在過去AllSaints夏威夷男裝印花襯衫備受消費者的喜愛，同時品牌也逐漸將這樣的特色帶進女裝系列中。因此，除了早春的大理石印花之外、品牌還推出概念皆源於沙漠中鳥類及仙人掌等耐旱植物的印花。另外還有展現女性柔美的Mutare花瓣印花，以簡約黑色為底，花瓣點綴其中，提供包含細肩帶與微透膚長洋裝，和比基尼泳衣款式，讓性感浪漫中帶有個性，盡顯渡假氣息。

陳語安穿著FAYE藍白虎紋毛料夾克搭配DOTTIE白色開岔丹寧裙5,600元、LIRA黑色皮革綁帶靴14,000元。記者沈昱嘉／攝影

林敬倫穿著PRIORY棕色麂皮騎士皮衣22,500元、DYE LOGO印花短袖T恤2,400元、JACK直筒牛仔褲5,600元，搭配TISSOT腕表。記者沈昱嘉／攝影

AllSaints Paola Nolina黑底印花細肩帶長洋裝11,200元。圖／AllSaints提供

AllSaints Gorah Mutare比基尼上衣2,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints Tate January印花無袖長洋裝13,800元。圖／AllSaints提供

AllSaints Cesey Hope印花長袖上衣8,400元。圖／AllSaints提供