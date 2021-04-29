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鬼滅之刃「轉轉花生」超萌！7-11兩千間門市限定販售

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
轉轉花生－鬼滅之刃系列，共16款、每款售價95元，2,000間7-ELEVEN門市限定販售，預計5月4日起陸續到貨。圖／7-ELEVEN提供
轉轉花生－鬼滅之刃系列，共16款、每款售價95元，2,000間7-ELEVEN門市限定販售，預計5月4日起陸續到貨。圖／7-ELEVEN提供

看好日本動漫《鬼滅之刃》的超高人氣，7-ELEVEN除了5月5日起推出「鬼滅之刃全店集點」活動之外，為了滿足粉絲收藏喜好，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市特別推出「味覺糖鬼滅之刃條糖」水蜜桃蘇打口味，每款皆附贈以各角色為主題設計的紙膠帶，共有10款角色圖案，每款售價129元；另外也將於2,000間門市限定販售共16款的鬼滅之刃造型「轉轉花生」，主角竈門炭治郎、禰豆子與反派角色鬼舞辻無惨全都變成圓滾滾的「轉轉花生」，萌趣模樣相當療癒，每款售價95元，值得鬼滅迷整套收藏，預計5月4日起陸續到貨。

此外，受疫情影響無法出國旅遊，7-ELEVEN「國際精品專櫃」持續引進世界各國當地熱賣商品，滿足消費者對異國零食的渴望。5月3日起超過5,600間國際精品專櫃門市全新企劃「7-ELEVEN國際精品博覽會」，首波嚴選各國7-ELEVEN熱賣人氣商品，推出指定商品任選買2送1的優惠活動，像是日本7PREMIUM銷售第一的「白巧克力奶油餅乾」、「巧克力夾心奶油餅乾」等暢銷商品皆享有超值優惠，讓零食控不必再找代購。

「7-ELEVEN國際精品博覽會」推薦新品包括許多人到訪日本都會買上一罐的「DyDo碳酸飲料」，搭上電影風潮推出《名偵探柯南》8款全新設計，還有網美打卡必備飲品「韓國YOUUS櫻花氣泡飲」。零食推薦泰國7-ELEVEN熱賣果乾品牌「Love Farm」酸梅芭樂乾、蜂蜜檸檬乾，以新鮮水果手工切片製成，清新爽口，甚至還有獨特的泰式零嘴－辣味檸檬乾，口感酸鹹甜；同樣來自泰國的「Sunsnack葵花籽」、「泰國魔哆哩脆蝦」更是旅泰必買涮嘴伴手禮。此次還與美國7-ELEVEN連線，推出4月剛上市的「美國7-SELECT」兩款水果風味軟糖，口感Q彈扎實、包覆多種水果風味夾餡，散發飽滿濃郁果香，一顆顆色彩繽紛的小巧包裝，可以隨身攜帶與朋友分享。

轉轉花生－鬼滅之刃系列，共16款、每款售價95元，2,000間7-ELEVEN門市限定販售，預計5月4日起陸續到貨。圖／7-ELEVEN提供
轉轉花生－鬼滅之刃系列，共16款、每款售價95元，2,000間7-ELEVEN門市限定販售，預計5月4日起陸續到貨。圖／7-ELEVEN提供
味覺糖鬼滅之刃條糖（附紙膠帶），共10款、每款售價129元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
味覺糖鬼滅之刃條糖（附紙膠帶），共10款、每款售價129元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
轉轉花生－鬼滅之刃系列，共16款、每款售價95元，2,000間7-ELEVEN門市限定販售，預計5月4日起陸續到貨。圖／7-ELEVEN提供
轉轉花生－鬼滅之刃系列，共16款、每款售價95元，2,000間7-ELEVEN門市限定販售，預計5月4日起陸續到貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「美國7-SELECT綜合水果風味軟糖」，售價59元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「美國7-SELECT綜合水果風味軟糖」，售價59元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的韓國YOUUS櫻花氣泡飲，售價49元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的韓國YOUUS櫻花氣泡飲，售價49元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
DyDo柯南碳酸飲料，全新8款設計，每款售價55元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
DyDo柯南碳酸飲料，全新8款設計，每款售價55元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「日本7PREMIUM白巧克力奶油餅乾」，售價99元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「日本7PREMIUM白巧克力奶油餅乾」，售價99元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
泰國7-ELEVEN熱賣果乾品牌「Love Farm」酸梅芭樂乾、蜂蜜檸檬乾、辣味檸檬乾，每款售價49元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
泰國7-ELEVEN熱賣果乾品牌「Love Farm」酸梅芭樂乾、蜂蜜檸檬乾、辣味檸檬乾，每款售價49元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
泰國魔哆哩辣味脆蝦，售價59元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
泰國魔哆哩辣味脆蝦，售價59元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
泰國Sunsnack葵花籽－海苔，售價25元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
泰國Sunsnack葵花籽－海苔，售價25元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「日本7PREMIUM巧克力夾心奶油餅乾」，售價99元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「日本7PREMIUM巧克力夾心奶油餅乾」，售價99元，5月3日起在超過5,600間7-ELEVEN國際精品專櫃門市開賣。圖／7-ELEVEN提供

鬼滅之刃 零食 泰國

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