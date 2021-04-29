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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

曾之喬素顏靠迪奧潤唇膏變美　陳庭妮用#004膚色白一階

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
吳卓源是唇膏控。圖／迪奧提供
吳卓源是唇膏控。圖／迪奧提供

每個女人，都有自己的最愛唇膏列表，在2007年上市的Dior癮誘粉漾潤唇膏，一上市就以滋潤、潤色風靡所有女人，在今年母親節前夕，癮誘粉漾潤唇膏升級推出更多色，還有包裝設計也改變，日前舉辦「粉耀眼派對」，愛用者曾之喬、陳庭妮、吳卓源與男性代表J.Sheon都出席，代表癮誘粉漾潤唇膏不分性別，都能為嘴唇增添魅力。

自稱是Dior迪奧鐵粉的曾之喬，笑說「看著這唇膏長大的」，她分享自己素顏臉也發光的秘訣，那就是擦上「#001嬰兒粉」的癮誘粉漾潤唇膏，讓嘴唇透出粉嫩感，素顏也有好氣色。至於如何用脣膏玩色，喬喬透露自己會疊擦與玩顏色，誇張地說「要疊擦10層」，至於唇部保養，她會在睡前厚敷嘴唇，另也提醒大家，眼唇卸妝很重要，自己都要卸兩次才安心。

陳庭妮也特別現身，透露最愛的色號是#004蜜桃橘，而且現在隨身都要帶著才安心，而且她表示一擦上蜜桃橘的癮誘粉漾潤唇膏，「膚色馬上白一階」，而且其他護唇膏滋潤度都不強，但她用過癮誘粉漾潤唇膏後，馬上被圈粉。唇部保養方面，陳庭妮強調要定期去角質，洗完澡後會厚敷。

自稱是唇膏控的吳卓源，表示家中唇膏超過百支，而她最喜歡癮誘粉漾潤唇膏#025首爾紅，也是跟全球彩妝大使秀智最愛色一樣，薄擦也很有氣色。

癮誘粉漾潤唇膏首度推出無色#000晶漾透明，J.Sheon身為男性代表，也特別嘗試擦上#000，他一擦就嚇到，表示自己唇部是乾燥型，擦上後不黏膩，且滋潤度夠。

迪奧癮誘粉漾潤唇膏全新升級，蘊含歐洲甜櫻桃籽油、荷荷芭油、乳油木果油等滋潤成分，共有10款自然粉嫩色選，新加入#000晶漾透明、#025首爾紅。

迪奧癮誘粉漾潤唇膏全新升級／1,250元。圖／迪奧提供
迪奧癮誘粉漾潤唇膏全新升級／1,250元。圖／迪奧提供
陳庭妮（左圖）、曾之喬都是迪奧癮誘粉漾潤唇膏的愛用者。圖／迪奧提供
陳庭妮（左圖）、曾之喬都是迪奧癮誘粉漾潤唇膏的愛用者。圖／迪奧提供
J.Sheon擦上#000，感受滋潤度。圖／迪奧提供
J.Sheon擦上#000，感受滋潤度。圖／迪奧提供

首爾 Dior

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