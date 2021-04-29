曾之喬素顏靠迪奧潤唇膏變美　陳庭妮用#004膚色白一階

每個女人，都有自己的最愛唇膏列表，在2007年上市的Dior癮誘粉漾潤唇膏，一上市就以滋潤、潤色風靡所有女人，在今年母親節前夕，癮誘粉漾潤唇膏升級推出更多色，還有包裝設計也改變，日前舉辦「粉耀眼派對」，愛用者曾之喬、陳庭妮、吳卓源與男性代表J.Sheon都出席，代表癮誘粉漾潤唇膏不分性別，都能為嘴唇增添魅力。

自稱是Dior迪奧鐵粉的曾之喬，笑說「看著這唇膏長大的」，她分享自己素顏臉也發光的秘訣，那就是擦上「#001嬰兒粉」的癮誘粉漾潤唇膏，讓嘴唇透出粉嫩感，素顏也有好氣色。至於如何用脣膏玩色，喬喬透露自己會疊擦與玩顏色，誇張地說「要疊擦10層」，至於唇部保養，她會在睡前厚敷嘴唇，另也提醒大家，眼唇卸妝很重要，自己都要卸兩次才安心。

陳庭妮也特別現身，透露最愛的色號是#004蜜桃橘，而且現在隨身都要帶著才安心，而且她表示一擦上蜜桃橘的癮誘粉漾潤唇膏，「膚色馬上白一階」，而且其他護唇膏滋潤度都不強，但她用過癮誘粉漾潤唇膏後，馬上被圈粉。唇部保養方面，陳庭妮強調要定期去角質，洗完澡後會厚敷。

自稱是唇膏控的吳卓源，表示家中唇膏超過百支，而她最喜歡癮誘粉漾潤唇膏#025首爾紅，也是跟全球彩妝大使秀智最愛色一樣，薄擦也很有氣色。

癮誘粉漾潤唇膏首度推出無色#000晶漾透明，J.Sheon身為男性代表，也特別嘗試擦上#000，他一擦就嚇到，表示自己唇部是乾燥型，擦上後不黏膩，且滋潤度夠。