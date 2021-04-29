德勒斯頓森帕歌劇院180周年 五分鐘字鐘見證朗格經典

180年前的1841年4月12日，德國的德勒斯登「森帕歌劇院（Semperoper）」舉行了隆重的落成典禮，這一天當然是重要的、文化上的一日，但今日對同屬德國的高級鐘表品牌朗格而言，卻格外有其意義：其一當時堪稱技術奇蹟的「五分鐘字鐘」創造者Johann Christian Friedrich Gutkaes正是朗格創辦人Ferdinand Adolph Lange在學徒時期的師傅兼岳父，另一層面：今日朗格的「大日曆（Big date）」顯示的美學靈感，正來自於此。

懸掛於高處的這件「五分鐘字鐘」，至今仍以裝飾性線框、金碧輝煌的豔麗，成為德累斯頓森帕歌劇院內的重要亮點之一。這一裝置由兩個印有數位的織物內襯鼓輪組成，並由框架後兩個視窗的輪系驅動。左邊是以羅馬數字顯示小時、右邊視窗則以阿拉伯數字顯示分鐘。而每一小時的前五分鐘、右邊的分鐘視窗將保持空白，此點同時影響了日後朗格在其大日曆顯示的設計：從Lange 1腕表左側的視窗，每月的第一至第九日都將維持空白。

然而1869年的一場惡火，無情吞噬了歌劇院的原貌，日後另一位職人工匠、同時也是Johann Christian Friedrich Gutkaes學生與員工的Ludwig Teubner，重新創製了一座結合傳統塔鐘元素和經典製表設計的時鐘，直到二次世界大戰之中，才因戰火而毀損。第三代的五分鐘字鐘，則在工程師Laus Ferner與Harry Julitz的團隊下，在1985年2月13日重建，並在至今近40年時光中，以安靜的跳時方式，活躍於世界各地的遊客眼前。