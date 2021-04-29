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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

德勒斯頓森帕歌劇院180周年 五分鐘字鐘見證朗格經典

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
1896年時，以1：10比例重新製作的五分鐘字鐘模型，以木材、玻璃、鍍金黃銅、 黃金齒輪所打造，並在1980年被輾轉贈予德累斯頓皇家數學物理沙龍。圖 / 朗格提供。
1896年時，以1：10比例重新製作的五分鐘字鐘模型，以木材、玻璃、鍍金黃銅、 黃金齒輪所打造，並在1980年被輾轉贈予德累斯頓皇家數學物理沙龍。圖 / 朗格提供。

180年前的1841年4月12日，德國的德勒斯登「森帕歌劇院（Semperoper）」舉行了隆重的落成典禮，這一天當然是重要的、文化上的一日，但今日對同屬德國的高級鐘表品牌朗格而言，卻格外有其意義：其一當時堪稱技術奇蹟的「五分鐘字鐘」創造者Johann Christian Friedrich Gutkaes正是朗格創辦人Ferdinand Adolph Lange在學徒時期的師傅兼岳父，另一層面：今日朗格的「大日曆（Big date）」顯示的美學靈感，正來自於此。

懸掛於高處的這件「五分鐘字鐘」，至今仍以裝飾性線框、金碧輝煌的豔麗，成為德累斯頓森帕歌劇院內的重要亮點之一。這一裝置由兩個印有數位的織物內襯鼓輪組成，並由框架後兩個視窗的輪系驅動。左邊是以羅馬數字顯示小時、右邊視窗則以阿拉伯數字顯示分鐘。而每一小時的前五分鐘、右邊的分鐘視窗將保持空白，此點同時影響了日後朗格在其大日曆顯示的設計：從Lange 1腕表左側的視窗，每月的第一至第九日都將維持空白。

然而1869年的一場惡火，無情吞噬了歌劇院的原貌，日後另一位職人工匠、同時也是Johann Christian Friedrich Gutkaes學生與員工的Ludwig Teubner，重新創製了一座結合傳統塔鐘元素和經典製表設計的時鐘，直到二次世界大戰之中，才因戰火而毀損。第三代的五分鐘字鐘，則在工程師Laus Ferner與Harry Julitz的團隊下，在1985年2月13日重建，並在至今近40年時光中，以安靜的跳時方式，活躍於世界各地的遊客眼前。

1994年的10月24日，朗格家族第四代傳人Walter Lange，在重建品牌之際，並以五分鐘字鐘為靈感，推出具有大日曆視窗的Lange 1腕表。擁有巧妙平衡對稱、暗藏黃金比例的Lange 1，同時承繼了森帕歌劇院與朗格的悠久歷史，在每一次五分鐘的跳動翻轉之際，瞻前也顧後，代代相傳。

森帕歌劇院的五分鐘字鐘，自1838年始至今，180年的歷史，是一部隱藏的德國文化時間史。圖 / 朗格提供。
森帕歌劇院的五分鐘字鐘，自1838年始至今，180年的歷史，是一部隱藏的德國文化時間史。圖 / 朗格提供。
在1994年「重生」的朗格與Lange 1腕表，其視窗設計細節，暗藏著與森帕歌劇院的千絲萬縷。圖 / 朗格提供。
在1994年「重生」的朗格與Lange 1腕表，其視窗設計細節，暗藏著與森帕歌劇院的千絲萬縷。圖 / 朗格提供。
目前五分鐘數字鐘的裝置，是由工程師Laus Ferner與Harry Julitz的團隊在1985年2月13日重建。圖 / 朗格提供。
目前五分鐘數字鐘的裝置，是由工程師Laus Ferner與Harry Julitz的團隊在1985年2月13日重建。圖 / 朗格提供。

歌劇院 德國 品牌

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