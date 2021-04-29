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和Lisa一起穿超可愛的英倫童話風格針織衫 4千元有找
BLACKPINK的Lisa雖身為CELINE全球代言人，但私服也是網羅世界各地的品牌，穿出年輕、性感、可愛等各種風格，近期她選穿了一件相當繽紛的針織衫，和貓一起入鏡，如童畫插圖般多彩的針織衫來自英國小眾品牌，4千元有找相當親民。
她身穿英國品牌HOUSE OF SUNNY，以街頭風格針織衣物起家，目前也推出極簡風格的辦公室穿搭，Lisa身上這件day tripper系列針織衫售價90英鎊、折合台幣約3,580元，是粉絲可以發摟的平價單品，她搭配CELINE牛仔褲和三原康裕品牌MIHARA YASUHIRO小白鞋，手上繫著愛馬仕cloudia scrunchie絲質髮圈，整個人笑出一整個夏天的清爽好心情。
另一張也是抱著喵星人的照片，她以Y/PROJECT的白襯衫搭配CELINE牛仔褲，看似簡單大方，但她以襯衫不好好穿的隨性，露出單邊香肩，表現女生穿白襯衫搭牛仔褲的低調性感；此外，她也穿了韓國設計師Rok Hwang在2016年創立的rokh品牌襯衫，搭配美國品牌Chrome Hearts格紋褲，泡泡袖和露出腰際的挖空設計，既性感又洋溢公主風，也讓人印象深刻。
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