和Lisa一起穿超可愛的英倫童話風格針織衫 4千元有找

BLACKPINK的Lisa雖身為CELINE全球代言人,但私服也是網羅世界各地的品牌,穿出年輕、性感、可愛等各種風格,近期她選穿了一件相當繽紛的針織衫,和貓一起入鏡,如童畫插圖般多彩的針織衫來自英國小眾品牌,4千元有找相當親民。

她身穿英國品牌HOUSE OF SUNNY,以街頭風格針織衣物起家,目前也推出極簡風格的辦公室穿搭,Lisa身上這件day tripper系列針織衫售價90英鎊、折合台幣約3,580元,是粉絲可以發摟的平價單品,她搭配CELINE牛仔褲和三原康裕品牌MIHARA YASUHIRO小白鞋,手上繫著愛馬仕cloudia scrunchie絲質髮圈,整個人笑出一整個夏天的清爽好心情。