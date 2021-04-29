時髦中菜、法式麻辣鍋！2款「創意母親節套餐」65折起

隨著手法推陳出新，連帶也讓中式料理換上不同妝容，在經典中也能吃得到新創意。以台式鍋物結合法式風格的「芳朵麻辣鍋」，今年母親節期間推出優惠套餐組合，吃得到日本A5和牛與多種海味食材，方案價約66折，現省2,368元。至於將中菜料理老菜新作的「飯BAR Station」也針對母親節推出3款多人套餐，現享85折起的優惠，讓媽媽們感受餐桌上的創意。

「飯BAR Station微風信義店」以食髦中菜為主打，以川、粵、滬、湘、閩五大菜系料理為基礎，再透過創意手法擺盤與設計，帶出中菜時尚感。此次推出的母親節套餐方案中，提供鞦韆晾肉架、蘇東坡扣肉鹹光餅、小農葉菜蝦鬆、避風塘軟腳蟹、山藥腱肉蛤蜊一鍋香等經典菜色。4人套餐原價2,988，優惠價2,592元；6人套餐原價5,048元，優惠價3,990元；10人套餐原價11,200元，優惠價9,800元，用餐者加送母親節賀卡與康乃馨，均僅限於5月8日至5月9日午、晚餐時段供應，各40組。