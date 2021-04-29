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朝。食光／款待家人早餐提案：油揚鮪魚起司燒

悅知文化 / Eve梁郁芬
會牽絲的油揚鮪魚起司燒讓人食慾大開。圖／悅知文化 提供
會牽絲的油揚鮪魚起司燒讓人食慾大開。圖／悅知文化 提供

【今日朝食：油揚鮪魚起司燒】

料理時間：15分鐘

我崇尚大地色系，最愛櫥櫃裡棕色那只煮水壺，也迷戀一切的木質餐具。所以當烤吐司神器推出限定可可色時，忍了好久的理智線就這麼瞬間斷裂，二話不說，立刻上網下單將它抱回家。

為了證明心愛的可可美人不只會烤吐司，我特地跑一趟日系超市，買幾包油揚げ，在某個飄著細雨的秋日早晨，與可可美人聯手，為孩子弄點好吃的、會冒煙的療癒食物。

兄妹倆叉起盤裡狂冒煙的鮪魚燒，呼呼呼地猛吹再大口咬下，連掉在盤子裡的玉米也捨不得錯過，兩人食慾大開，吃得好香、好香。

油揚鮪魚起司燒色香味俱全。圖／悅知文化 提供
油揚鮪魚起司燒色香味俱全。圖／悅知文化 提供

● 材料

油炸豆皮 4 片

水煮鮪魚罐頭 1 罐

（約70g）

小番茄 適量

玉米粒 適量（約4g）

美乃滋 適量

現磨黑胡椒 少許

莫札瑞拉起司 8 片

● 作法

豆皮以紙巾充分壓乾多餘水分。圖／悅知文化 提供
豆皮以紙巾充分壓乾多餘水分。圖／悅知文化 提供
將鮪魚搗碎，放入玉米、美乃滋。圖／悅知文化 提供
將鮪魚搗碎，放入玉米、美乃滋。圖／悅知文化 提供
豆皮中央蓋上莫札瑞拉起司。圖／悅知文化 提供
豆皮中央蓋上莫札瑞拉起司。圖／悅知文化 提供
使用家用小烤箱就可以完成。圖／悅知文化 提供
使用家用小烤箱就可以完成。圖／悅知文化 提供

當天現做　

1. 豆皮放入沸水中，汆燙去除豆味，再以紙巾充分壓乾多餘水分。

2. 將鮪魚搗碎，放入玉米、美乃滋，磨一些黑胡椒，全部拌勻。

3. 將作法2鋪在豆皮中央，蓋上莫札瑞拉起司。

4. 送入家用小烤箱，200℃烤5分鐘。

5. 作法4 取出後鋪上切半小番茄，170℃烤3分鐘即可。

● Eve 料理小筆記

這道料理的時間適用於BALMUDA 小烤箱，一般家用烤箱預熱200℃烤8至10分鐘，鋪上番茄後再續烤3 分鐘，但仍需依各家烤箱狀況做調整喔！

● 作者介紹：Eve 梁郁芬，在Instagram以〈#小毛蟲早餐日記〉為名，記錄下每一頓早餐、心情以及親子間的互動，獲得許多迴響，也感染無數粉絲，以手作溫暖料理揭開一日序幕。IG：eve58_liang

【以上摘文選自《朝。食光》、作者： Eve梁郁芬、圖文提供：悅知文化】

書名／《朝。食光》、作者／ Eve梁郁芬、圖／悅知文化 提供
書名／《朝。食光》、作者／ Eve梁郁芬、圖／悅知文化 提供

可可 早餐 美乃滋

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