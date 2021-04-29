想喝頑童手上那一杯？ 金賓聯名塗鴉版5月起7-11預購

金曲嘻哈天團「頑童MJ116」自2019年震撼宣布「單飛不解散」後，睽違三年之久首次在2021年合體創作，於4月30日驚喜發行全新單曲《Sweet Baby》。新單曲MV中瘦子E.SO首先飾演魂穿派對現場的宅男，在幾杯「金賓HIGHBALL」下肚與音樂的催化後，又回到平時帥氣自信的模樣。而大淵MUTA與小春Kenzy，則在MV中擔綱為開放式結局收尾的靈魂角色。

《Sweet Baby》這首新歌是由三人久違的合力創作，三人也在MV中大秀演技，瘦子E.SO預告：「這首歌一聽就知道是頑童的歌，就是100%的『童』謠。」

在《Sweet Baby》MV中大量出現的金賓（Jim Beam）美國波本威士忌，也與頑童聯手推出「Jim Beam X MJ116聯名」Mini Bar，其中「塗鴉版Mini Bar」預計從5月5日起至6月29日於全台7-ELEVEN門市開放預購，想喝頑童在MV中手上的那一杯，並非難事。

「Jim Beam X MJ116聯名」塗鴉版Mini Bar的內容物包括酒精濃度40%的金賓美國波本威士忌200毫升2瓶、金賓Mini馬克杯一個，以及「金賓HIGHBALL」酒譜一份，建議售價349元。 「Jim Beam X MJ116聯名」塗鴉版Mini Bar，建議售價349元。 頑童與金賓聯手推出「Jim Beam X MJ116聯名」Mini Bar，讓大家在享受新歌之餘也能實際感受開局的熱情氛圍。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 瘦子E.SO在MV中驚喜大秀演技，飾演魂穿派對現場的宅男。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康