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陳季敏JAMEI CHEN大安店 引進米其林餐廳選用的Sghr「菅原工藝硝子」新作
呼應春夏季的服裝主題「那些花兒」，陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館引進以生活美學聞名的玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」，將2021器皿新作在此展演。
許多米其林餐廳指定選用的日本玻璃器皿品牌Sghr「菅原工藝硝子」，總代理商為台灣林屋商店，2021年Sghr的設計新品在陳季敏大安店JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展演，精選了造型與設計靈感都源於花朵的玻璃器皿，讓晶瑩剔透的花卉意象錯落在服裝的搖曳間，於空間之中產生共鳴、對話。這次大安店VOYAGE旅行主題館展出sghr作品，出自陳季敏的理念，「任何美的事物都有著屬於它自己獨特的能量，而所有的美必須要進入你的生活中，它才有存在的價值。」好比花朵或許短暫、玻璃或者易碎，然而當它們與自身生活產生連結，便有了不同的記憶與意義。
於1932年在東京創立的Sghr，由職人們以日本獨有的細膩設計、技術，表現器皿美學與精巧技藝，商品主要包括飲具、餐具、家居裝飾三大類，近年因與新銳設計師鈴木啟太（Keita Suzuki）合作「富士山杯」而聲名大噪，並獲得Tokyo Midtown Award設計大獎，目前在台灣的米其林星級餐廳例如君品頤宮、祥雲龍吟等多有選用Sghr玻璃藝術器皿。
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