陳季敏JAMEI CHEN大安店 引進米其林餐廳選用的Sghr「菅原工藝硝子」新作

呼應春夏季的服裝主題「那些花兒」，陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館引進以生活美學聞名的玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」，將2021器皿新作在此展演。

許多米其林餐廳指定選用的日本玻璃器皿品牌Sghr「菅原工藝硝子」，總代理商為台灣林屋商店，2021年Sghr的設計新品在陳季敏大安店JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展演，精選了造型與設計靈感都源於花朵的玻璃器皿，讓晶瑩剔透的花卉意象錯落在服裝的搖曳間，於空間之中產生共鳴、對話。這次大安店VOYAGE旅行主題館展出sghr作品，出自陳季敏的理念，「任何美的事物都有著屬於它自己獨特的能量，而所有的美必須要進入你的生活中，它才有存在的價值。」好比花朵或許短暫、玻璃或者易碎，然而當它們與自身生活產生連結，便有了不同的記憶與意義。