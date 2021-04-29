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陳季敏JAMEI CHEN大安店 引進米其林餐廳選用的Sghr「菅原工藝硝子」新作

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」即起在陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展出。圖／JAMEI CHEN提供
玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」即起在陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展出。圖／JAMEI CHEN提供

呼應春夏季的服裝主題「那些花兒」，陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館引進以生活美學聞名的玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」，將2021器皿新作在此展演。

許多米其林餐廳指定選用的日本玻璃器皿品牌Sghr「菅原工藝硝子」，總代理商為台灣林屋商店，2021年Sghr的設計新品在陳季敏大安店JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展演，精選了造型與設計靈感都源於花朵的玻璃器皿，讓晶瑩剔透的花卉意象錯落在服裝的搖曳間，於空間之中產生共鳴、對話。這次大安店VOYAGE旅行主題館展出sghr作品，出自陳季敏的理念，「任何美的事物都有著屬於它自己獨特的能量，而所有的美必須要進入你的生活中，它才有存在的價值。」好比花朵或許短暫、玻璃或者易碎，然而當它們與自身生活產生連結，便有了不同的記憶與意義。

於1932年在東京創立的Sghr，由職人們以日本獨有的細膩設計、技術，表現器皿美學與精巧技藝，商品主要包括飲具、餐具、家居裝飾三大類，近年因與新銳設計師鈴木啟太（Keita Suzuki）合作「富士山杯」而聲名大噪，並獲得Tokyo Midtown Award設計大獎，目前在台灣的米其林星級餐廳例如君品頤宮、祥雲龍吟等多有選用Sghr玻璃藝術器皿。

玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」即起在陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展出。圖／JAMEI CHEN提供
玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」即起在陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展出。圖／JAMEI CHEN提供
玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」即起在陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展出。圖／JAMEI CHEN提供
玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」即起在陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展出。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館即起展出Sghr「菅原工藝硝子」新作。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館即起展出Sghr「菅原工藝硝子」新作。圖／JAMEI CHEN提供
呼應「那些花兒」主題，玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」即起在陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展出。圖／JAMEI CHEN提供
呼應「那些花兒」主題，玻璃工藝品牌Sghr「菅原工藝硝子」即起在陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館展出。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館即起展出Sghr「菅原工藝硝子」新作。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館即起展出Sghr「菅原工藝硝子」新作。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館即起展出Sghr「菅原工藝硝子」新作。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館即起展出Sghr「菅原工藝硝子」新作。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館即起展出Sghr「菅原工藝硝子」新作。圖／JAMEI CHEN提供
陳季敏JAMEI CHEN．VOYAGE旅行主題館即起展出Sghr「菅原工藝硝子」新作。圖／JAMEI CHEN提供

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