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母親節帶媽媽吃早午餐 追蹤樂子IG加拍照打卡就送甜點

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
燻鮭魚澳式大早餐。圖／樂子the Diner提供
燻鮭魚澳式大早餐。圖／樂子the Diner提供

網友票選為臺北必吃10大早午餐之一的樂子the Diner，推出「我的鮭蜜媽咪」母親節活動。於5月8日、9日兩天，帶媽媽至樂子the Diner用餐，不用出示姓名證件只要追蹤樂子the Diner IG且拍照打卡「@thediner_tw」樂子的IG帳號，消費即可贈送母親節甜點（1個帳號乙份）。

樂子the Diner推薦「燻鮭魚澳式大早餐」、「燻鮭魚酪梨班尼迪克蛋」、「鮭魚花椰米嬉皮碗」美味、營養、健康兼具的三款經典餐，減少媽媽們選擇障礙點餐參考，餐後還可享用讓心情愉悅的甜點，開心一整天。

「鮭魚」是近期許多營養師強力推薦的多攝取超級食物之一，也是有運動習慣朋友們，在吃膩雞胸肉之外的另一高CP值「健身食物」首選之一。鮭魚含優質蛋白質，有助於增肌減脂，減少小腹脂肪。還有豐富omega-3不飽和脂肪酸，能夠減少發炎反應、有益心臟及大腦功能。

樂子the Diner菜單從班尼迪克蛋、蛋捲、起床號早餐、沙拉、義大利麵、燉飯、漢堡三明治、牛排…應有盡有，除了有多種肉類、海鮮外，也有豐富蔬食提供多樣化選擇，從早到晚美食饗宴不斷電，讓每一個人都能找到最愛餐點，吃得開心、吃得盡興。

樂子2021母親節舉辦「我的鮭蜜媽咪」母親節活動。圖／樂子the Diner提供
樂子2021母親節舉辦「我的鮭蜜媽咪」母親節活動。圖／樂子the Diner提供
鮭魚花椰米嬉皮碗。圖／樂子the Diner提供
鮭魚花椰米嬉皮碗。圖／樂子the Diner提供
燻鮭魚酪梨班尼迪克蛋。圖／樂子the Diner提供
燻鮭魚酪梨班尼迪克蛋。圖／樂子the Diner提供
樂子the Diner信義旗艦店空間照。圖／樂子the Diner提供
樂子the Diner信義旗艦店空間照。圖／樂子the Diner提供

鮭魚 甜點 早餐

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