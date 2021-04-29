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性感到昏倒 ROSE朴彩英看YSL大秀讚「瘋狂」！
上一季時裝秀帶大家到撒哈拉沙漠的Saint Laurent，在台灣時間昨日晚上八點發表了2021年冬季女裝系列「Where the Silver Wind Blows」，這次依舊運用大自然之美來巧妙襯托新裝系列的魅力，而且景色就和設計一樣多變，從冰川到岩壁、山坡等，畫風時而冷冽酷寒、時而綠意盎然，搭配磅礡配樂，再度帶來一場充滿史詩氛圍的精彩大秀。
本季創意靈感來自90年代特立獨行的歌手「暴力蜜桃」PEACHES的衣著特色，可以看到許多連身泳裝式的單品，搭配著炫目的金屬色調，很有舞台效果。而帶有60年代風格的皮草飾邊粗花呢套裝相互搭配，注入奢華姿態，迷你裙更是俏麗可愛。鮮明的配色相當奪目，寶藍、桃紅、深紫色等宛如寶石般的色調讓西裝、毛呢外套更顯精緻魅惑。過膝長靴帥氣有型，金屬拼接尖頭鞋加上了流蘇，也新打造了腳踝拉帶款式，性感俐落。華麗的珠寶耳環、項鍊等，也為本系列增添了精緻奢華的氣場。
這次品牌好友和大使們也都搶先穿上了本季新裝，為大秀宣傳。其中韓國女團BLACKPINK的ROSE朴彩英在秀後在IG發布了一張躺在床上的照片，表示：「這就是我看完秀的心情，恭喜創意總監Anthony Vaccarello！這是場瘋狂的秀，多麼棒的經驗！」
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