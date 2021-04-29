粉紅泡泡爆擊！泫雅戴SWATCH表與男友Dawn高調放閃

韓國女星「性感小野馬」的泫雅，自從和歌手男友Dawn穩定交往之後，就不斷的於公於私都高調放閃。和品牌合作的形象廣告，或是instagram的貼文，都能看到他倆甜蜜曬恩愛。日前也同樣是搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，還搭配成情侶對表，簡直是粉紅泡泡爆擊！

泫雅和男友Dawn在曝光的instagram照片中，甜蜜相依，看得出來拍攝背景是在家中，兩人的衣著也相當居家簡單，搭配了SWATCH的首款生物陶瓷表款，展現造型亮點。不僅如此，泫雅更在鏡頭前，時而嘟嘴、瞇眼睛，展現小女人般的性感可愛姿態；而其中一張Dawn看向泫雅手機的眼神也是充滿粉紅泡泡。兩人分別配戴了這系列的粉藍與粉紅款，並搭配成情侶對表，讓粉絲即使在手機螢幕前，都能感受到他們之間的愛，體現了只要是遇到對的人，天天都是情人節的最佳示範。

泫雅（左）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram

SWATCH的生物陶瓷腕表，集結塑料與陶瓷優勢，比一般塑料更為耐用強韌，相較於傳統陶瓷來說更不容易破碎，絲滑觸感讓質感再升級。且具備對環境友善、高科技創新、創意設計以及材質優勢等多種特色。同時，Big Bold Next生物陶瓷腕表，以鏤空表盤凸顯材質細膩質感，除了提供經典黑、白色款，還備有呼應年度代表色系的灰，以及淺藍與粉紅的馬卡龍配色。

泫雅搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表。圖／摘自instagram

泫雅（前）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram

泫雅（左）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram

泫雅和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛。圖／摘自instagram

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供