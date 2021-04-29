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粉紅泡泡爆擊！泫雅戴SWATCH表與男友Dawn高調放閃

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泫雅和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram
泫雅和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram

韓國女星「性感小野馬」的泫雅，自從和歌手男友Dawn穩定交往之後，就不斷的於公於私都高調放閃。和品牌合作的形象廣告，或是instagram的貼文，都能看到他倆甜蜜曬恩愛。日前也同樣是搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，還搭配成情侶對表，簡直是粉紅泡泡爆擊！

泫雅和男友Dawn在曝光的instagram照片中，甜蜜相依，看得出來拍攝背景是在家中，兩人的衣著也相當居家簡單，搭配了SWATCH的首款生物陶瓷表款，展現造型亮點。不僅如此，泫雅更在鏡頭前，時而嘟嘴、瞇眼睛，展現小女人般的性感可愛姿態；而其中一張Dawn看向泫雅手機的眼神也是充滿粉紅泡泡。兩人分別配戴了這系列的粉藍與粉紅款，並搭配成情侶對表，讓粉絲即使在手機螢幕前，都能感受到他們之間的愛，體現了只要是遇到對的人，天天都是情人節的最佳示範。

泫雅（左）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram
泫雅（左）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram

SWATCH的生物陶瓷腕表，集結塑料與陶瓷優勢，比一般塑料更為耐用強韌，相較於傳統陶瓷來說更不容易破碎，絲滑觸感讓質感再升級。且具備對環境友善、高科技創新、創意設計以及材質優勢等多種特色。同時，Big Bold Next生物陶瓷腕表，以鏤空表盤凸顯材質細膩質感，除了提供經典黑、白色款，還備有呼應年度代表色系的灰，以及淺藍與粉紅的馬卡龍配色。

泫雅搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表。圖／摘自instagram
泫雅搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表。圖／摘自instagram

泫雅（前）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram
泫雅（前）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram

泫雅（左）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram
泫雅（左）和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛，簡直是粉紅泡泡爆擊。圖／摘自instagram

泫雅和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛。圖／摘自instagram
泫雅和歌手男友Dawn搶先戴上SWATCH推出的生物陶瓷腕表，甜蜜曬恩愛。圖／摘自instagram

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH Next Big Bold生物陶瓷腕表4,100元。圖／SWATCH提供

腕表 情侶

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