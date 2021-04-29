女兒自己都想要 母親節為媽媽挑雙穿脫方便的穆勒鞋！

母親節即將到來，如果還沒決定要送什麼禮物，為媽媽挑一雙好穿方便的鞋也是不錯的選擇。這幾年穆勒鞋大行其道，因為穿脫便利的特性廣受各年齡層的消費者歡迎，比起真正的拖鞋又更顯正式優雅，可以滿足許多場合的穿搭需求。今年春夏的穆勒鞋，以粉彩色為主，跟高從貓跟（Kitten Hells）到粗跟厚底都有，豐富多變。

TOD’S春夏推出了水晶穆勒鞋，布丁黃及紫丁香等粉彩鞋面以皮帶扣環妝點，像是玻璃的透明沙漏鞋跟晶瑩剔透，非常夢幻浪漫。而Salvatore Ferragamo也全新打造了標誌性「F形鞋跟」的新鞋款，以穆勒鞋和拉帶鞋為主，配上呼應春夏服裝系列優雅粉彩色調，像是粉紅色、薄荷綠等，俏皮迷人，當中有一款還以珍珠點綴鞋面，頗為精緻。設計採用原有的彎曲鞋跟，巧妙地讓人感覺腳似乎是在空中行走，以小羊皮製成的鞋身，更顯舒適柔軟。