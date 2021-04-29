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輕巧帥氣 ASICS X Vivienne Westwood最後一彈周末開賣
喜歡收藏聯名鞋的粉絲注意，ASICS與Vivienne Westwood合作的鞋款即將在本周末推出今年發表的最後一彈，以GEL-Kayano 27鞋款為基底注入Vivienne Westwood的設計風格，想收藏的人絕對是要準備好手刀出發排隊。
為了這次推出的ASICS X Vivienne Westwood GEL-KAYANO™27 DE限量聯名鞋，Vivienne Westwood創意總監Andreas Kronthaler把Vivienne Westwood最代表性的「Do It Yourself」美學，以服裝解構的視角來拆解、融合ASICS鞋款的元素，共推出大地綠與棕色及白色與岩石灰兩種款式。而聯名系形象廣告則由編舞家Holly Blakey發想指導，在大自然的背景下透過有力的舞蹈動作展現本次鞋款的高性能，突出鞋款的輕巧性。
ASICS X Vivienne Westwood GEL-KAYANO™ 27 DE 聯名鞋，將於本周六5月1日，在Vivienne Westwood台北旗艦店和誠品武昌店 1樓販售。
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