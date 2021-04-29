快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典童年回憶都到齊了！藍色小精靈、可樂果與潮牌跨界

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
比利時漫畫「藍色小精靈（The Smurfs）」，以及經典零嘴可樂果，都是陪伴許多人成長時不可缺少的記憶。圖／Stayreal、plain-me提供
比利時漫畫「藍色小精靈（The Smurfs）」，以及經典零嘴可樂果，都是陪伴許多人成長時不可缺少的記憶。圖／Stayreal、plain-me提供

1958年問世，爾後改編成卡通的比利時漫畫「藍色小精靈（The Smurfs）」，以及經典零嘴可樂果，都是陪伴許多人成長時不可缺少的記憶。於是，時尚品牌plain-me以及由樂團五月天阿信經營的Stayreal就分別與可樂果、藍色小精靈跨界合作，推出聯名系列，運用了能勾起起童時回憶的元素來設計，教人要怎麼能不喜歡！

Stayreal以「潮流冒險王」為主題，把藍色小精靈中的主角人物圖案，融入寬版T恤與Polo衫中，呈現歡樂俏皮的氛圍。系列包括大面積印花襯衫，生動的圖騰替服飾增添畫龍點睛的效果，還有百搭的短袖夾克結合電繡，簡約設計讓人愛不釋手。還採用許多高彩度的T恤搭配藍色小精靈主角圖案，實穿又亮眼。同時，為了呼應小精靈們在森林中的探索生活，提供了漁夫帽與老帽、還有戶外旅行必備的保溫袋、飲料袋與野餐墊等配件。不僅如此，藍色小精靈居住的蘑菇屋也化身成為了手拿包與耳環組，萌度破表。

Stayreal藍色小精靈系列短袖夾克2,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal藍色小精靈系列短袖夾克2,280元。圖／Stayreal提供

如果不說，大家熟悉的經典零嘴可樂果今年滿50歲了，獨特的螺旋造型與酥脆口感幾乎沒有改變，因此才能風靡半個世紀。plain-me與其合作系列，便以以80年代的電視廣告作為靈感，繪製出專屬圖案T恤，搭配可樂果外包裝形象與PEA CRACKERS文字，讓粉絲一看便能勾起滿滿回憶。整體色系也以plain-me少見的黑、白、黃進行混搭，凸顯強烈的視覺風格。另外，聯名商品除了3款T恤之外，還有棒球帽與經典小包，而且到6月30日前，到50周年活動網頁，凡蒐集可樂果點數達50點，即可超值加價購得聯名單品。

plain-me可樂果系列T恤1,280元。圖／plain-me提供
plain-me可樂果系列T恤1,280元。圖／plain-me提供

Stayreal藍色小精靈系列短袖夾克2,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal藍色小精靈系列短袖夾克2,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal藍色小精靈系列丹寧襯衫2,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal藍色小精靈系列丹寧襯衫2,480元。圖／Stayreal提供

Stayreal藍色小精靈系列漂浮氣球T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal藍色小精靈系列漂浮氣球T恤1,280元。圖／Stayreal提供

plain-me可樂果系列T恤1,280元。圖／plain-me提供
plain-me可樂果系列T恤1,280元。圖／plain-me提供

plain-me可樂果系列小包1,280元。圖／plain-me提供
plain-me可樂果系列小包1,280元。圖／plain-me提供

Stayreal藍色小精靈系列丹寧長裙2,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal藍色小精靈系列丹寧長裙2,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal藍色小精靈系列蘑菇屋手拿零錢包780元。圖／Stayreal提供
Stayreal藍色小精靈系列蘑菇屋手拿零錢包780元。圖／Stayreal提供

plain-me可樂果系列棒球帽880元。圖／plain-me提供
plain-me可樂果系列棒球帽880元。圖／plain-me提供

卡通

延伸閱讀

技能再進化！超商店員「現做潮T」 驚動網友：未來該不會有月子中心

就是愛炫！G-Shock再聯手潮牌KITH推出彩虹表、SWATCH邀澳門插畫家打造專屬訂製

「新高軒」咖哩插旗台北車站！北車商圈百貨美食、潮牌新櫃報到

人行道圖案「爸爸換邊站」 有人感動有人嘲諷

相關新聞

比Jolin演唱會還難搶！雄獅嚴選四大超難預約秘境

即將邁入夏天的旅遊旺季，想擺脫人擠人窘境、甩開爆炸性國旅人潮，雄獅旅遊（2731）調查，也推薦目前人氣最旺、預約才能玩的...

粉絲荷包小心！慕夏特展周邊商品於誠品expo搶先預購

粉絲注意！捷克最具代表性的藝術家阿爾豐斯．慕夏百年畫作特展，即將於6月12日抵台，在中正紀念堂展出逾200件經典原作、早...

限3天！肯德基蛋撻只要1元 漢堡王4.4盎司肉排1片10元

在網友間被暱稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的「肯德基」，自4月30日起，限時3天推出蛋撻優惠，只要購買任一款XL套餐，即可享...

生機盎然熱帶綠植 美髮沙龍頂級視覺感受

時至今日，普世人們對於自然、綠意、有機材料的喜愛，已經不只是單純的趕流行，而是深入生活各個層面，昇華為一種發乎本能且十分療癒身心的信仰，慢慢地；組織各種自然語彙來大量導入空間領域，也不再侷限於一般住居。

輕巧帥氣 ASICS X Vivienne Westwood最後一彈周末開賣

喜歡收藏聯名鞋的粉絲注意，ASICS與Vivienne Westwood合作的鞋款即將在本周末推出今年發表的最後一彈，以...

經典童年回憶都到齊了！藍色小精靈、可樂果與潮牌跨界

1958年問世，爾後改編成卡通的比利時漫畫「藍色小精靈（The Smurfs）」，以及經典零嘴可樂果，都是陪伴許多人成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。