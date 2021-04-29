經典童年回憶都到齊了！藍色小精靈、可樂果與潮牌跨界

1958年問世，爾後改編成卡通的比利時漫畫「藍色小精靈（The Smurfs）」，以及經典零嘴可樂果，都是陪伴許多人成長時不可缺少的記憶。於是，時尚品牌plain-me以及由樂團五月天阿信經營的Stayreal就分別與可樂果、藍色小精靈跨界合作，推出聯名系列，運用了能勾起起童時回憶的元素來設計，教人要怎麼能不喜歡！

Stayreal以「潮流冒險王」為主題，把藍色小精靈中的主角人物圖案，融入寬版T恤與Polo衫中，呈現歡樂俏皮的氛圍。系列包括大面積印花襯衫，生動的圖騰替服飾增添畫龍點睛的效果，還有百搭的短袖夾克結合電繡，簡約設計讓人愛不釋手。還採用許多高彩度的T恤搭配藍色小精靈主角圖案，實穿又亮眼。同時，為了呼應小精靈們在森林中的探索生活，提供了漁夫帽與老帽、還有戶外旅行必備的保溫袋、飲料袋與野餐墊等配件。不僅如此，藍色小精靈居住的蘑菇屋也化身成為了手拿包與耳環組，萌度破表。

Stayreal藍色小精靈系列短袖夾克2,280元。圖／Stayreal提供

如果不說，大家熟悉的經典零嘴可樂果今年滿50歲了，獨特的螺旋造型與酥脆口感幾乎沒有改變，因此才能風靡半個世紀。plain-me與其合作系列，便以以80年代的電視廣告作為靈感，繪製出專屬圖案T恤，搭配可樂果外包裝形象與PEA CRACKERS文字，讓粉絲一看便能勾起滿滿回憶。整體色系也以plain-me少見的黑、白、黃進行混搭，凸顯強烈的視覺風格。另外，聯名商品除了3款T恤之外，還有棒球帽與經典小包，而且到6月30日前，到50周年活動網頁，凡蒐集可樂果點數達50點，即可超值加價購得聯名單品。

plain-me可樂果系列T恤1,280元。圖／plain-me提供

Stayreal藍色小精靈系列短袖夾克2,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal藍色小精靈系列丹寧襯衫2,480元。圖／Stayreal提供

Stayreal藍色小精靈系列漂浮氣球T恤1,280元。圖／Stayreal提供

plain-me可樂果系列T恤1,280元。圖／plain-me提供

plain-me可樂果系列小包1,280元。圖／plain-me提供

Stayreal藍色小精靈系列丹寧長裙2,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal藍色小精靈系列蘑菇屋手拿零錢包780元。圖／Stayreal提供