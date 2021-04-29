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只有1天！一風堂「拉麵買1送1」9週年新菜單全新登場
來自日本、自2012年登台的連鎖拉麵「一風堂」，將於5月3日迎來登台9週年。為此，一風堂除了推出酥炸蝦蝦、唐揚海老竹輪燒等全新菜單，還特別推出「拉麵買1送1」，還有冷凍餃子買1送1以及滿額送飲料杯袋等不同優惠。
自博多起家的一風堂，最初創立自1985年10月16日，乃是日本極具代表性的連鎖拉麵品牌。2012年5月3日時，一風堂於台北開設全台首間門市，後又在台陸續拓展分店，並在2018年轉為日本總公司直營，並於近年開設一風堂express等新型態店。
今年5月3日起，一風堂推出新版菜單，包括有酥炸蝦蝦、唐揚海老竹輪燒、鐵板起司照燒雞等新餐點，還有加上創意變化的大阪燒餃子或胡麻冷豆腐、梅漬番茄等小菜，提供拉麵之外的多元化選擇。
為慶祝9週年，中山本店在5月3日推出優惠活動，只要參與社群網站互動活動，就可享「白丸元味買1送1」，現省220元。另外5月6日至12日期間，外帶冷凍「博多日式餃子」可享買1送1優惠，冷凍商品滿800元贈保冷袋。5月6日起，內用消費滿900元，即贈飲料杯袋1個。
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