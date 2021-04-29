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留住肌膚黃金時刻！La Prairie極緻金燦系列注永續理念

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
La Prairie萊珀妮極緻金燦系列，推出永續包裝。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮極緻金燦系列，推出永續包裝。圖／La Prairie萊珀妮提供

當夕陽灑落在瑞士阿爾卑斯山的馬特洪峰，金色光芒照亮雪白山峰，彷彿戴上黃金冠冕，這奇幻時刻被稱為「黃金璀璨時刻Golden Hour」，同樣來自瑞士的頂級保養品牌La Prairie萊珀妮，從黃金時刻找到靈感，推出全新極緻金燦系列保養品，為肌膚留下最美的黃金時刻，共有精華液、乳霜與眼霜等三個品項，並首度採用永續理念的包裝，降低對環境的負擔。

La Prairie萊珀妮對於肌膚保養科技的追求，向來是不計一切代價，並持續在藝術與永續領域深耕，新推出的極緻金燦系列保養品中，針對失去活力的疲弱肌膚設計，改善乾燥、粗糙、暗沈等肌膚狀況，並將黃金分化為24K黃金微粒、24K黃金亞微粒子，搭配金燦賦活配方，讓肌膚找回新生的黃金時刻。

極緻金燦全系列中，先以24K黃金微粒，鎮靜舒緩來穩定肌膚，再以含有黃金多酚與複合胜肽的金燦賦活配方，可以滲透肌膚，啟動活化機制，加強保濕，恢復光彩，最後24K黃金亞微粒子能慢慢分解釋放，讓肌膚持續注入養分，一整天持續維持黃金時刻。

而La Prairie萊珀妮也加入永續概念，極緻金燦系列的包裝，推出「可替換補充」的永續版本，瓶身採用拋光金屬外盒與盒蓋設計，僅需要替換盛裝保養品的玻璃瓶，並將會把部份收益，贊助蘇黎世理工學院ETH的冰川永續計畫，希望為後世保存大自然的原始面貌。

另也推出藝術家駐村計畫，首位參與者為多媒體新銳藝術家Carla Chen (卡娜) ，進駐瑞士阿爾卑斯山間的蒙特羅莎別墅，以馬特洪峰「黃金璀璨時刻Golden Hour」為靈感，一個月進行全新創作，未來將會公開展示。

La Prairie萊珀妮極緻金燦系列，以馬特洪峰「黃金璀璨時刻Golden Hour」為靈感。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮極緻金燦系列，以馬特洪峰「黃金璀璨時刻Golden Hour」為靈感。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮極緻金燦精華／30ml／28,950元。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮極緻金燦精華／30ml／28,950元。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮極緻金燦眼霜／20ml／21,750元。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮極緻金燦眼霜／20ml／21,750元。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮極緻金燦乳霜／50ml／28,950元。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮極緻金燦乳霜／50ml／28,950元。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮藝術家駐村計畫，首位邀請新銳藝術家Carla Chen (卡娜)前往瑞士。圖／La Prairie萊珀妮提供
La Prairie萊珀妮藝術家駐村計畫，首位邀請新銳藝術家Carla Chen (卡娜)前往瑞士。圖／La Prairie萊珀妮提供

瑞士 阿爾卑斯山 藝術家

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