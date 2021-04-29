留住肌膚黃金時刻！La Prairie極緻金燦系列注永續理念

當夕陽灑落在瑞士阿爾卑斯山的馬特洪峰，金色光芒照亮雪白山峰，彷彿戴上黃金冠冕，這奇幻時刻被稱為「黃金璀璨時刻Golden Hour」，同樣來自瑞士的頂級保養品牌La Prairie萊珀妮，從黃金時刻找到靈感，推出全新極緻金燦系列保養品，為肌膚留下最美的黃金時刻，共有精華液、乳霜與眼霜等三個品項，並首度採用永續理念的包裝，降低對環境的負擔。

La Prairie萊珀妮對於肌膚保養科技的追求，向來是不計一切代價，並持續在藝術與永續領域深耕，新推出的極緻金燦系列保養品中，針對失去活力的疲弱肌膚設計，改善乾燥、粗糙、暗沈等肌膚狀況，並將黃金分化為24K黃金微粒、24K黃金亞微粒子，搭配金燦賦活配方，讓肌膚找回新生的黃金時刻。

極緻金燦全系列中，先以24K黃金微粒，鎮靜舒緩來穩定肌膚，再以含有黃金多酚與複合胜肽的金燦賦活配方，可以滲透肌膚，啟動活化機制，加強保濕，恢復光彩，最後24K黃金亞微粒子能慢慢分解釋放，讓肌膚持續注入養分，一整天持續維持黃金時刻。

而La Prairie萊珀妮也加入永續概念，極緻金燦系列的包裝，推出「可替換補充」的永續版本，瓶身採用拋光金屬外盒與盒蓋設計，僅需要替換盛裝保養品的玻璃瓶，並將會把部份收益，贊助蘇黎世理工學院ETH的冰川永續計畫，希望為後世保存大自然的原始面貌。