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Lisa斜躺拍攝日本雜誌 「整個畫面都是腿」的纖瘦性感

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BLACKPINK的Lisa身穿比基尼上衣配襯運動短褲和Casaque系列夾克，露出性感纖瘦長腿。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa身穿比基尼上衣配襯運動短褲和Casaque系列夾克，露出性感纖瘦長腿。圖／取自IG

近日BLACKPINK的Lisa登上日本版VOGUE封面，身為CELINE全球代言人，穿搭不意外全數以CELINE上陣，運用CELINE運動內衣作為造型基本，搭上皮衣展現性感魅力，或是身穿比基尼上衣配襯運動短褲和Casaque系列夾克，演繹火辣的熱情春夏季，封面則是以奶油色的荷葉邊縐褶洋裝搭配棒球帽，呈現衝突美感，多款造型她都輕鬆駕馭。

運動內衣堪稱CELINE春夏季大熱單品，以白、黑色或海軍條紋風格的的設計為主，包括孫芸芸、韓星韓韶禧、品牌好友凱亞葛柏（Kaia Gerber）都曾搭出性感健康又纖瘦的造型，以棉、彈性纖維和尼龍製成，展現運動風的流行樣貌；在拍攝中Lisa也選搭了經典Triomphe手袋，設計師Hedi Slimane以七○年代的凱旋門鎖鍊演繹，表現方正簡約風格，也呈現巴黎女性的優雅自在。此外，躺姿拍攝也展現了身高167的大長腿優勢，美腿占據畫面，賞心悅目。

為此系列拍攝掌鏡的，是韓國時尚攝影師Kim Hee June，除了為日版VOGUE之外，Lisa登上日版ELLE和陸版Harper's BAZAAR 都是由他執掌，近期也拍了DAZED的GD權志龍，風格鮮明搶眼。

BLACKPINK的Lisa登上日本版VOGUE封面。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa登上日本版VOGUE封面。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa詮釋Triomphe手袋。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa詮釋Triomphe手袋。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa登上日本版VOGUE封面。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa登上日本版VOGUE封面。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa以洋裝搭配棒球帽的衝突美拍攝日本VOGUE。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa以洋裝搭配棒球帽的衝突美拍攝日本VOGUE。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa登上日本版VOGUE封面。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa登上日本版VOGUE封面。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa身穿比基尼上衣配襯運動短褲和Casaque系列夾克，露出性感纖瘦長腿。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa身穿比基尼上衣配襯運動短褲和Casaque系列夾克，露出性感纖瘦長腿。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa斜倚大長腿，登上日本版VOGUE封面。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa斜倚大長腿，登上日本版VOGUE封面。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa身穿CELINE春夏焦點單品運動內衣，登上。圖／取自IG
BLACKPINK的Lisa身穿CELINE春夏焦點單品運動內衣，登上。圖／取自IG

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