粉絲荷包小心！慕夏特展周邊商品於誠品expo搶先預購

粉絲注意！捷克最具代表性的藝術家阿爾豐斯．慕夏百年畫作特展，即將於6月12日抵台，在中正紀念堂展出逾200件經典原作、早期手稿及收藏品。為讓民眾搶先一睹大師風采，聯合數位文創與誠品生活文創平台expo攜手多家台灣在地設計品牌，將將慕夏畫作融入多種周邊生活小物，同時誠品也結合慕夏名作及唯美花藝打造的「行動花藝美術館」即日起至5月31日於誠品生活松菸店B1登場。

聯合數位文創表示，「永恆慕夏-線條的魔術」特展將於6月12日登台，並於中正紀念堂1展廳展出。為滿足慕夏迷需求，本次特別邀請多組台灣在地設計品牌於誠品生活文創平台expo搶先曝光周邊商品，包括台灣布印花品牌「印花樂」經典的口金包，搭配慕夏歐式浪漫圖騰；手作的軟陶耳飾品牌「我物」，則將慕夏溫柔唯美的色調揉入飾品中。

此外，還有日本巡迴展已獲好評的台灣棉襪、食物袋、拼圖等多款聯名商品；其中「加拾」商品預計5月1日起，在誠品生活文創平台expo松菸店搶先預購、5月下旬於expo信義店、南西店、園道店、駁二店全面開賣。

另外，展前的「行動花藝美術館」將於誠品松菸店限期展出，誠品松菸店也規畫系列活動，包含與慕夏裝置打卡可獲得限量好禮，5月23日將舉辦The Escape Artist x AURO油畫課程，以慕夏色彩美學創作獨一無二的早午餐木盤。還推出特展預售票誠品人會員購票優惠，即日起至6月11日預售票價享95折，邀您一同體驗慕夏浪漫華美的視覺饗宴。