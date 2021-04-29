快訊

提升我空軍距外打擊能力？對台軍售AGM-154評析

清大演說全文／為何不用高利率治房市？ 彭淮南回應「4字關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷推「列車聲光立體造型卡」 售價490元明開搶

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北捷運25週年限量紀念商品3連發，此次推出造型聲光卡、裁型卡及POLO衫。圖／北捷提供
台北捷運25週年限量紀念商品3連發，此次推出造型聲光卡、裁型卡及POLO衫。圖／北捷提供

為慶祝營運25周年，台北捷運繼中衛聯名口罩、金門高粱捷運造型紀念酒後，再度推出「列車聲光立體造型卡」及電聯車車頭造型的「列車裁型卡」，明日早上10時起開賣，而北捷紀念POLO衫也將於5月8日中午12時起上市，上述3款北捷紀念商品均可於捷運中山站、忠孝復興站的捷運商品販售處購買。

北捷表示，首創獨家的列車聲光立體造型卡，將重現捷運離站警示音，只要刷卡進出車站，造型卡音效就會響起，同時車頭燈也會發光，此造型卡不須安裝電池，感應閘門即可發出聲光效果，售價為490元；列車裁型卡以帶有春天氣息的綠色為基底，並有貓熊、貓空纜車、摩天輪等台北知名景點的圖像，售價120元。

另外，今年首次推出限定版25周年紀念POLO衫，剪裁利落、吸濕排汗、顯瘦有型，共有沈穩黑、閃耀白2種顏色，每件售價390元。

台北捷運25週年限量紀念商品3連發，此次推出造型聲光卡、裁型卡及POLO衫。圖／北捷提供
台北捷運25週年限量紀念商品3連發，此次推出造型聲光卡、裁型卡及POLO衫。圖／北捷提供

捷運 北捷

延伸閱讀

外國人也稱羨！台灣捷運14項優點 讓外媒高喊「世界第一」

北捷25周年 房仲：第一批買捷運宅的人房價翻倍

明倫社宅捷運噪音刺耳無法入睡 北捷4改善顯成效

怕最後一次搭貓纜…北捷公益助偏鄉學童 還有原鄉市集

相關新聞

比Jolin演唱會還難搶！雄獅嚴選四大超難預約秘境

即將邁入夏天的旅遊旺季，想擺脫人擠人窘境、甩開爆炸性國旅人潮，雄獅旅遊（2731）調查，也推薦目前人氣最旺、預約才能玩的...

粉絲荷包小心！慕夏特展周邊商品於誠品expo搶先預購

粉絲注意！捷克最具代表性的藝術家阿爾豐斯．慕夏百年畫作特展，即將於6月12日抵台，在中正紀念堂展出逾200件經典原作、早...

限3天！肯德基蛋撻只要1元 漢堡王4.4盎司肉排1片10元

在網友間被暱稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的「肯德基」，自4月30日起，限時3天推出蛋撻優惠，只要購買任一款XL套餐，即可享...

Lisa斜躺拍攝日本雜誌 「整個畫面都是腿」的纖瘦性感

近日BLACKPINK的Lisa登上日本版VOGUE封面，身為CELINE全球代言人，穿搭不意外全數以CELINE上陣，...

北捷推「列車聲光立體造型卡」 售價490元明開搶

為慶祝營運25周年，台北捷運繼中衛聯名口罩、金門高粱捷運造型紀念酒後，再度推出「列車聲光立體造型卡」及電聯車車頭造型的「...

臺虎精釀 X 老虎牙子推新品啤酒「西伯利亞蔘」成關鍵

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。