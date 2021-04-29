聽新聞
test
0:00 / 0:00
北捷推「列車聲光立體造型卡」 售價490元明開搶
為慶祝營運25周年，台北捷運繼中衛聯名口罩、金門高粱捷運造型紀念酒後，再度推出「列車聲光立體造型卡」及電聯車車頭造型的「列車裁型卡」，明日早上10時起開賣，而北捷紀念POLO衫也將於5月8日中午12時起上市，上述3款北捷紀念商品均可於捷運中山站、忠孝復興站的捷運商品販售處購買。
北捷表示，首創獨家的列車聲光立體造型卡，將重現捷運離站警示音，只要刷卡進出車站，造型卡音效就會響起，同時車頭燈也會發光，此造型卡不須安裝電池，感應閘門即可發出聲光效果，售價為490元；列車裁型卡以帶有春天氣息的綠色為基底，並有貓熊、貓空纜車、摩天輪等台北知名景點的圖像，售價120元。
另外，今年首次推出限定版25周年紀念POLO衫，剪裁利落、吸濕排汗、顯瘦有型，共有沈穩黑、閃耀白2種顏色，每件售價390元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言