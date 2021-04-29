北捷推「列車聲光立體造型卡」 售價490元明開搶

為慶祝營運25周年，台北捷運繼中衛聯名口罩、金門高粱捷運造型紀念酒後，再度推出「列車聲光立體造型卡」及電聯車車頭造型的「列車裁型卡」，明日早上10時起開賣，而北捷紀念POLO衫也將於5月8日中午12時起上市，上述3款北捷紀念商品均可於捷運中山站、忠孝復興站的捷運商品販售處購買。

北捷表示，首創獨家的列車聲光立體造型卡，將重現捷運離站警示音，只要刷卡進出車站，造型卡音效就會響起，同時車頭燈也會發光，此造型卡不須安裝電池，感應閘門即可發出聲光效果，售價為490元；列車裁型卡以帶有春天氣息的綠色為基底，並有貓熊、貓空纜車、摩天輪等台北知名景點的圖像，售價120元。