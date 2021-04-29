臺虎精釀 X 老虎牙子推新品啤酒「西伯利亞蔘」成關鍵

俄羅斯民族的剛烈個性，常在網路使用者中有著「戰鬥民族」的趣稱。臺虎精釀選擇在5月1日勞動節、與老虎牙子雙虎同盟，以刺五加（西伯利亞蔘）為原料，打造一款虎虎蔘風激能啤酒TAIHU X LAOHU YATZI SUPER BEER，同時也是老虎牙子30周年的首次的跨界之作。

酒款延續原本老虎牙子機能性飲料的果香與蜜香，並加入品牌最重要的元素「刺五加（又稱西伯利亞蔘）」搭配蜂蜜釀造，酒體豐富的氣泡感輕鬆、易飲，猶如帶有「戰鬥民族」的活力元素。而由於機能飲料的原意是提神、但酒精的存在會讓神經放鬆，兩者矛盾、反差的個性，也像一陰、一陽的相剋概念，同時也加入酒標設計：酒標一面是金虎在上，另一面則是黑虎在上，形成兩隻老虎互補又牽制的意象。

「虎虎蔘風激能啤酒 TAIHU X LAOHU YATZI SUPER BEER」將於5月1日起於7-ELEVEN、5月5日於全家便利商店、5月10日於家樂福，全台陸續上市，建議售價單罐79元。

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