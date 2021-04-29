限3天！肯德基蛋撻只要1元 漢堡王4.4盎司肉排1片10元
在網友間被暱稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的「肯德基」，自4月30日起，限時3天推出蛋撻優惠，只要購買任一款XL套餐，即可享「蛋撻1元」的加購優惠，讓民眾輕鬆吃蛋撻。另外「漢堡王」為慶祝台中公益店新開幕，也限時推出「4.4盎司牛肉排10元」的加購優惠，還有買套餐送提袋、滿額送買1送1券等不同慶祝活動。
自4月30日至5月2日期間，凡至肯德基購買任一款XL套餐，即可以1元加購原價35元的「原味蛋撻」1個，現省34元。每份套餐限加點1份。另外針對網路外送訂餐與預定快取的民眾，肯德基也推出XL套餐「買10送1」的優惠，即日起至5月3日期間，購買XL套餐10份，就送吮指雙雞XL套餐1份。
漢堡王台中公益店即將於5月1日正式開幕。為慶祝新店開幕，5月1日至5月2日期間，鄰櫃購買華堡系列，加10元就可多1片4.4盎司牛肉排；5月3日至5月9日期間，購賣2套限時主打星套餐，就送百事聯名提袋1個；5月10日起，消費滿200元就送「小華堡買1送1」回客券；5月1日至5月31日期間，參與打卡活動，也可獲得回客券1張。
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