限3天！肯德基蛋撻只要1元 漢堡王4.4盎司肉排1片10元

在網友間被暱稱為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的「肯德基」，自4月30日起，限時3天推出蛋撻優惠，只要購買任一款XL套餐，即可享「蛋撻1元」的加購優惠，讓民眾輕鬆吃蛋撻。另外「漢堡王」為慶祝台中公益店新開幕，也限時推出「4.4盎司牛肉排10元」的加購優惠，還有買套餐送提袋、滿額送買1送1券等不同慶祝活動。

自4月30日至5月2日期間，凡至肯德基購買任一款XL套餐，即可以1元加購原價35元的「原味蛋撻」1個，現省34元。每份套餐限加點1份。另外針對網路外送訂餐與預定快取的民眾，肯德基也推出XL套餐「買10送1」的優惠，即日起至5月3日期間，購買XL套餐10份，就送吮指雙雞XL套餐1份。