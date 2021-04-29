門市限量販售！7-11首賣哥倫比亞空運進口康乃馨鮮花

母親節進入最後倒數，7-ELEVEN搶攻母親節花卉商機，首賣哥倫比亞空運進口康乃馨鮮花，搭配透明手提花盒包裝呈現精品感，以平價高質感為訴求，自5月4日起於門市限量販售；「 i預購」平台則針對精品鍋具、美妝保養祭出爆殺優惠價，讓來不及準備禮物的消費者能一次購齊。

隨著母親節將近，康乃馨等應景花卉需求增加，7-ELEVEN門市5月4日起於限量販售節令鮮花，主打高CP值，特地選用哥倫比亞空運進口的單株紅色康乃馨花卉，花型碩大、花瓣豐厚多層次，花朵盛開時直徑可達6～7cm，花色鮮豔飽滿且鮮度高、花期長，具高度觀賞價值。為了方便送禮需求，單株更以透明手提花盒包裝，呈現精品感，售價99元，限量售完為止。