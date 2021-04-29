沖繩呼喚！Orion奧利恩生啤酒 旅遊回憶限時空運專送

夏天即將來臨，南國沖繩的沙灘、海風、美食，總是讓人格外懷念。還好想念遠方的同時，我們還能以舌尖、以感受，重拾過往的美好回憶。為了讓台灣消費者重溫沖繩的美好回憶，Orion特地發起限時一個月的網路活動「來自沖繩的問候」。

從5月1日 (六) 至5月30日（日）止，只要截圖粉絲專頁貼文中的gif圖檔，上傳在臉書特定貼文留言處，分享心中懷念的沖繩代表物、同時在標籤三位好友，就有機會獲得來自沖繩的特製問候包裹，包裹將包含兩罐Orion奧利恩生啤酒，以及一只印有品牌Logo的玻璃杯、一張明信片。透過細緻綿密的泡沫、啤酒花的清爽，無論野餐、露營或音樂祭，且讓來自沖繩的Orion奧利恩生啤酒，為情緒助攻加分。

沖繩Orion奧利恩生啤酒於今年更全面登陸台灣，並在7-11推出加碼活動：自5月3日（一）到6月1日（二）期間，三件特價229元、加價49元即可獲得沖繩Orion奧利恩生啤酒海灘毛巾一條，佐盛夏、啤酒花、爽口與海浪聲，享受宛如重回南國的愜意時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康