信義區高空景觀餐廳SEA TO SKY 商業午餐套餐1680元起

為因應信義區周邊廣大上班族及商務人士需求,位於微風信義百貨47樓的高空景觀海鮮餐廳SEA TO SKY,自5月份起於平日(週一至週四中午)推出商業午餐套餐,每人1680元+10%起。

SEA TO SKY的商業午餐套餐,提供多種主菜選擇,雙人套餐主菜可選擇「SEA TO SKY雙人海鮮熱盤」,海鮮盤依每日新鮮食材進行搭配,價位是雙人3780元+10%;另有雙人份大份量「戰斧豬排30oz」,肉質軟嫩中帶著些微嚼勁,多汁但不過份油膩,飽足感十足,價位是雙人2880元+10%。

在單人套餐方面,主菜選擇則有「魚菲力」或「頂級肋眼牛排」。「魚菲力」依照當日新鮮漁獲進行挑選及烹調,價位是單人1680元+10%;「頂級肋眼牛排」份量為8 oz,價位是單人1880元+10%。單人套餐也提供「龍蝦半隻」,價位是單人1680元+10%。

SEA TO SKY商業午餐套餐多樣化的主菜選擇,讓商業午餐增添豐富性,高空景觀與頂級新鮮食材結合,讓商務人士午間時段也能偷閒片刻享受美食美景。

【SEA TO SKY平日商業午餐】

時段:週一至週四,中午12:30-14:30

套餐價格:依主菜價位而定

線上訂位:https://inline.app/booking/seatosky/STS

訂位專線:02-2758-1116