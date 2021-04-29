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信義區高空景觀餐廳SEA TO SKY 商業午餐套餐1680元起
為因應信義區周邊廣大上班族及商務人士需求，位於微風信義百貨47樓的高空景觀海鮮餐廳SEA TO SKY，自5月份起於平日（週一至週四中午）推出商業午餐套餐，每人1680元＋10%起。
SEA TO SKY的商業午餐套餐，提供多種主菜選擇，雙人套餐主菜可選擇「SEA TO SKY雙人海鮮熱盤」，海鮮盤依每日新鮮食材進行搭配，價位是雙人3780元＋10%；另有雙人份大份量「戰斧豬排30oz」，肉質軟嫩中帶著些微嚼勁，多汁但不過份油膩，飽足感十足，價位是雙人2880元＋10%。
在單人套餐方面，主菜選擇則有「魚菲力」或「頂級肋眼牛排」。「魚菲力」依照當日新鮮漁獲進行挑選及烹調，價位是單人1680元＋10%；「頂級肋眼牛排」份量為8 oz，價位是單人1880元＋10%。單人套餐也提供「龍蝦半隻」，價位是單人1680元＋10%。
SEA TO SKY商業午餐套餐多樣化的主菜選擇，讓商業午餐增添豐富性，高空景觀與頂級新鮮食材結合，讓商務人士午間時段也能偷閒片刻享受美食美景。
【SEA TO SKY平日商業午餐】
時段：週一至週四，中午12:30-14:30
套餐價格：依主菜價位而定
線上訂位：https://inline.app/booking/seatosky/STS
訂位專線：02-2758-1116
餐廳地址：信義區忠孝東路五段68號47樓（微風信義百貨）
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