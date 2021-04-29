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信義區高空景觀餐廳SEA TO SKY 商業午餐套餐1680元起

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
商業午餐雙人套餐主菜海鮮熱盤。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
商業午餐雙人套餐主菜海鮮熱盤。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為因應信義區周邊廣大上班族及商務人士需求，位於微風信義百貨47樓的高空景觀海鮮餐廳SEA TO SKY，自5月份起於平日（週一至週四中午）推出商業午餐套餐，每人1680元＋10%起。

SEA TO SKY的商業午餐套餐，提供多種主菜選擇，雙人套餐主菜可選擇「SEA TO SKY雙人海鮮熱盤」，海鮮盤依每日新鮮食材進行搭配，價位是雙人3780元＋10%；另有雙人份大份量「戰斧豬排30oz」，肉質軟嫩中帶著些微嚼勁，多汁但不過份油膩，飽足感十足，價位是雙人2880元＋10%。

在單人套餐方面，主菜選擇則有「魚菲力」或「頂級肋眼牛排」。「魚菲力」依照當日新鮮漁獲進行挑選及烹調，價位是單人1680元＋10%；「頂級肋眼牛排」份量為8 oz，價位是單人1880元＋10%。單人套餐也提供「龍蝦半隻」，價位是單人1680元＋10%。

SEA TO SKY商業午餐套餐多樣化的主菜選擇，讓商業午餐增添豐富性，高空景觀與頂級新鮮食材結合，讓商務人士午間時段也能偷閒片刻享受美食美景。

【SEA TO SKY平日商業午餐】

時段：週一至週四，中午12:30-14:30

套餐價格：依主菜價位而定

線上訂位：https://inline.app/booking/seatosky/STS

訂位專線：02-2758-1116

餐廳地址：信義區忠孝東路五段68號47樓（微風信義百貨）

商業午餐雙人套餐主菜戰斧豬30 oz。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
商業午餐雙人套餐主菜戰斧豬30 oz。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY餐廳入口是熱門打卡景點。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY餐廳入口是熱門打卡景點。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY的47樓高空餐廳視野極佳，午間時段也能偷閒片刻享受美食美景。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY的47樓高空餐廳視野極佳，午間時段也能偷閒片刻享受美食美景。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY以深淺不一的漸層感藍色裝潢作為餐廳色彩主軸。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY以深淺不一的漸層感藍色裝潢作為餐廳色彩主軸。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
商業午餐單人套餐主菜魚菲力。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
商業午餐單人套餐主菜魚菲力。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

套餐 海鮮 微風

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