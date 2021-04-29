東京油組拌麵限時「現省80」！吉豚屋「炸雞花」新登場

來自日本的「東京油組総本店」，自5月3日起，限時推出油麵不限口味、不限大小碗均一特價200元的優惠方案，現省80元。另外還推出集點任務卡，累積點數就可兌換飲品、小菜，最多可免費獲得油麵1碗。同樣來自日本的「吉豚屋」，則是在5月3日起，限時推出「炸雞花束」，讓民眾在母親節與520佳節傳遞心意。

在日本有超過30間分店的「東京油組総本店」，主打乾式的油拌麵，藉由醬汁的調味，再搭配上筍乾、蔥花、叉燒等配料增添滋味。2017年時，東京油組總本店登台開設首間海外分店，目前在台灣共有3間門市。5月3日至5月5日期間，不論是招牌醬油油麵、辣味味噌油麵，均可享200元的優惠價，不分大小碗。即日起至12月31日期間，消費也可獲得任務卡，依照集點數量，可兌換飲品、升級組合、日式炸豬排、油麵1碗等贈禮。