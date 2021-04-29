用月光作畫！ 常玉「靜月瑩菊」現身佳士得台北預展

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
旅法華裔畫家常玉畫作「靜月瑩菊」周末在台北展出。圖／佳士得提供
旅法華裔畫家常玉畫作「靜月瑩菊」周末在台北展出。圖／佳士得提供

佳士得春拍5月1日、2日將在台北萬豪酒店舉行預展，旅法華裔畫家常玉畫作「靜月瑩菊」也在展出之列。佳士得20/21世紀藝術部主席張丁元指出，「靜月瑩菊」是常玉對印象派顏色和光線的探索，畫作產生一種月色的效果，宛如常玉「用月色作畫」，必須看到原作才能感受這種月光的魔力。

「靜月瑩菊」是常玉1950年代的作品。佳士得指出，常玉出身東方，打破傳統，描繪西方繪畫從未描繪過的藍色幽靜月光。他除了背景以全景光線的幽光呈現之外，並加上遠處隱藏式光源，使觀者感受光源投射自右側上方，打造靜謐氣氛。常玉熟知色與光的應對關係，對於「色」與「光」的純熟運用，不僅回應西方色彩的運用經驗，更突破巴洛克時期擁有戲劇光影大師之稱卡拉瓦喬的敘光方式，同時創造二種光源，於深色背景創造幽光，以深淺不一的藍青色描繪枝葉，映射出立體前後空間。

張丁元表示，「靜月瑩菊」出現一種奇特的反光效果，枝幹的細部上出現鏤空效果，立體感特別好。常玉在此畫中，透過光線和色彩中找到自己獨特的表達方式，色彩上有一種非常獨特的的美感，要看到原作才能明白。

佳士得 酒店 萬豪

延伸閱讀

徐悲鴻「奴隸與獅」估值5800萬美元 最貴亞洲藝術品

常玉、畢卡索都在「午夜巴黎」？ 下周同登蘇富比拍場

林志玲化身最美藝術導覽！線上介紹蘇富比現代藝術拍品

常玉裸女 畢卡索鬥牛士 億級拍品重磅登蘇富比春拍

相關新聞

用月光作畫！ 常玉「靜月瑩菊」現身佳士得台北預展

佳士得春拍5月1日、2日將在台北萬豪酒店舉行預展，旅法華裔畫家常玉畫作「靜月瑩菊」也在展出之列。佳士得20/21世紀藝術...

MIKIMOTO珍珠溫潤有深度 讓媽媽簡嫚書保有自我

許多女性在有了孩子之後，就很容易忘記自己除了媽媽以外還是一個完整的人，日常行事甚至打扮穿著變成以孩子為主。但在女星簡嫚書身上，即便如今的她已經擁有兩個孩子，但完全感覺不出任何一絲的「媽媽味」。

化身小小空姐、VR登機！新航打造「偽出國」航空體驗

受到新冠肺炎疫情影響，讓民眾少掉搭機出國遊玩的機會，。「新加坡航空」自4月30日起，於台北統一時代夢廣場所舉行的「星展新...

開幕送100！150年料亭三角 吃得到「一口壽司」與鰻魚

來自日本，創立於1869年的「三角」，繼於台灣開設三角炸豬排、金澤製麵所、鰻魚三角等多個品牌後，再於微風信義開設「料亭三...

讓新加坡「女友」也買單？陳昊森帥登新加坡時尚雜誌

如何讓女友開心？這是全天下男朋友都想學惜的能力或答案。陳昊森今年四月才成為伯爵（PIAGET）品牌代言人，便在近日以腕表...

英倫果醬飄香！Jo Malone新香「青花瓷」風限量必收

時序將入夏，熱鬧繽紛的時光將至，Jo Malone London在5月推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水，以英倫鄉村的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。