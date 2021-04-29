用月光作畫！ 常玉「靜月瑩菊」現身佳士得台北預展

佳士得春拍5月1日、2日將在台北萬豪酒店舉行預展，旅法華裔畫家常玉畫作「靜月瑩菊」也在展出之列。佳士得20/21世紀藝術部主席張丁元指出，「靜月瑩菊」是常玉對印象派顏色和光線的探索，畫作產生一種月色的效果，宛如常玉「用月色作畫」，必須看到原作才能感受這種月光的魔力。

「靜月瑩菊」是常玉1950年代的作品。佳士得指出，常玉出身東方，打破傳統，描繪西方繪畫從未描繪過的藍色幽靜月光。他除了背景以全景光線的幽光呈現之外，並加上遠處隱藏式光源，使觀者感受光源投射自右側上方，打造靜謐氣氛。常玉熟知色與光的應對關係，對於「色」與「光」的純熟運用，不僅回應西方色彩的運用經驗，更突破巴洛克時期擁有戲劇光影大師之稱卡拉瓦喬的敘光方式，同時創造二種光源，於深色背景創造幽光，以深淺不一的藍青色描繪枝葉，映射出立體前後空間。

張丁元表示，「靜月瑩菊」出現一種奇特的反光效果，枝幹的細部上出現鏤空效果，立體感特別好。常玉在此畫中，透過光線和色彩中找到自己獨特的表達方式，色彩上有一種非常獨特的的美感，要看到原作才能明白。