開幕送100！150年料亭三角 吃得到「一口壽司」與鰻魚

來自日本，創立於1869年的「三角」，繼於台灣開設三角炸豬排、金澤製麵所、鰻魚三角等多個品牌後，再於微風信義開設「料亭三角」。不僅提供鰻魚飯、牛丼等料理之外，還推出「一口壽司」讓民眾體驗師父的手藝，5月15日前前來用餐，還可加贈100元折價券。

三角自明治2年（1869年）創立於日本富山線，最初經營茶屋生意，並隨著時代逐漸演進，至今已有150年的歷史，現由第六代桶谷靜宏與第七代桶谷恭平坐鎮。2018年時，三角正式登台，並且在台灣開設不同型態的門市，包括有位於台中的三角炸豬排、金澤製麵所，還有台北的三角守破離、鰻魚三角、定食烏龍麵三角等分店。其中「鰻魚三角」供應鰻魚飯、牛丼；「三角守破離」則販售鰻魚飯、天婦羅為主。

全新開幕的料亭三角，乃是三角在台的第6間店，店內規劃有約30坪的空間，並設有66席座位。店內同樣延續關東風的調理方式，透過開背手法，以及先烤再蒸、再烤等步驟，提供鰻魚肉質鬆軟的鰻魚蓋飯、特上鰻魚蓋飯，每份售價480～930元不等。另外店內也獨家推出造型玲瓏可愛、模樣圓滾的「一口壽司」，透過食材之間的配色與擺飾，加上富山越光米的細緻口感，帶來宛若春日花田般的視覺與味覺享受，每份680元起。