英倫果醬飄香！Jo Malone新香「青花瓷」風限量必收

時序將入夏，熱鬧繽紛的時光將至，Jo Malone London在5月推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水，以英倫鄉村的盛宴市集為靈感，結合傳統市集、英式傳統的橘子果醬，帶大家飛往英國，感受熱鬧復古的英式宴席，而全新系列香氛的瓶身也有新風格，以復古圓弧的瓷器瓶身，搭配藍色字體，帶點青花瓷的風格，讓人絕對想收藏這限量系列香水。

閉上眼睛，橘子果醬的甜美酸香氣味，彷彿竄入鼻間，英國傳統會將自製的果醬，放在復古藍格紋的桌巾上，與親友們共享宴席，整體顏色濃烈，Jo Malone英倫果醬市集系列香水，共有5種香味。

橘子果醬香水讓人彷彿聞到在火爐上慢煮的橙皮，柑橘味中帶點古色感，木質與柑橘創造出優雅的氣味，搭配天然大黃，多了些新鮮與吸引力；玫瑰果醬香水中，將玫瑰花瓣釀成花蜜，與綠葉羅勒、荔枝，柔和的白麝香，彼此交織，帶有摩登迷人的花香；英倫大黃果醬香水，以市集中常見的大黃，也是製作甜派的材料之一，粉紅色根莖與香濃的多之感，搭配甜橙、雪松木及白麝香調和，有著明亮的果香味。

接骨木花果醬香水則是道地英倫風，搭配醋栗佛手柑與夏日乾果，洋溢花香味；黑莓子與月桂葉香水中，以木質調喚醒美好回憶，帶來歡樂的時光。