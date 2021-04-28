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英倫果醬飄香！Jo Malone新香「青花瓷」風限量必收

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水。記者劉小川／攝影
Jo Malone London推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水。記者劉小川／攝影

時序將入夏，熱鬧繽紛的時光將至，Jo Malone London在5月推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水，以英倫鄉村的盛宴市集為靈感，結合傳統市集、英式傳統的橘子果醬，帶大家飛往英國，感受熱鬧復古的英式宴席，而全新系列香氛的瓶身也有新風格，以復古圓弧的瓷器瓶身，搭配藍色字體，帶點青花瓷的風格，讓人絕對想收藏這限量系列香水。

閉上眼睛，橘子果醬的甜美酸香氣味，彷彿竄入鼻間，英國傳統會將自製的果醬，放在復古藍格紋的桌巾上，與親友們共享宴席，整體顏色濃烈，Jo Malone英倫果醬市集系列香水，共有5種香味。

橘子果醬香水讓人彷彿聞到在火爐上慢煮的橙皮，柑橘味中帶點古色感，木質與柑橘創造出優雅的氣味，搭配天然大黃，多了些新鮮與吸引力；玫瑰果醬香水中，將玫瑰花瓣釀成花蜜，與綠葉羅勒、荔枝，柔和的白麝香，彼此交織，帶有摩登迷人的花香；英倫大黃果醬香水，以市集中常見的大黃，也是製作甜派的材料之一，粉紅色根莖與香濃的多之感，搭配甜橙、雪松木及白麝香調和，有著明亮的果香味。

接骨木花果醬香水則是道地英倫風，搭配醋栗佛手柑與夏日乾果，洋溢花香味；黑莓子與月桂葉香水中，以木質調喚醒美好回憶，帶來歡樂的時光。

英倫果醬市集系列香水的瓶身靈感，來自於鄉村傳統果醬容器，另也推出限定包裝，有著大小兩種尺寸的鐵製禮盒和藍色圖騰及格紋包裝與緞帶，可以完整收藏。

Jo Malone London英倫果醬市集系列–黑莓子與月桂葉香水／30ml／2,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London英倫果醬市集系列–黑莓子與月桂葉香水／30ml／2,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London英倫果醬市集系列–接骨木花果醬香水／30ml／2,700元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London英倫果醬市集系列–接骨木花果醬香水／30ml／2,700元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London英倫果醬市集系列–玫瑰果醬香水／30ml／2,700元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London英倫果醬市集系列–玫瑰果醬香水／30ml／2,700元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London英倫果醬市集系列–英倫大黃果醬香水／30ml／2,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London英倫果醬市集系列–英倫大黃果醬香水／30ml／2,700元。圖／Jo Malone London提供

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