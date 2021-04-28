讓新加坡「女友」也買單？陳昊森帥登新加坡時尚雜誌

如何讓女友開心？這是全天下男朋友都想學惜的能力或答案。陳昊森今年四月才成為伯爵（PIAGET）品牌代言人，便在近日以腕表和型男紳士風格，帥氣登上新加坡女性雜誌「女友（Nuyou）」封面與生活風格雜誌「ICON」。

目前仍就讀戲劇系的陳昊森，雖然僅有「刻在我心底的名字」為較知名作品，但伯爵看好其清新形象與潛力，遂於近日宣佈與陳昊森合作，邀請其擔任品牌代言人。而本次陳昊森除登上新加坡時尚雜誌，並在女友「Nuyou」官方instagram帳號中，配戴了多款伯爵高級腕表，像是今年全新Possession珠寶與Polo鏤空腕表、超薄Altiplano腕表。