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讓新加坡「女友」也買單？陳昊森帥登新加坡時尚雜誌
如何讓女友開心？這是全天下男朋友都想學惜的能力或答案。陳昊森今年四月才成為伯爵（PIAGET）品牌代言人，便在近日以腕表和型男紳士風格，帥氣登上新加坡女性雜誌「女友（Nuyou）」封面與生活風格雜誌「ICON」。
目前仍就讀戲劇系的陳昊森，雖然僅有「刻在我心底的名字」為較知名作品，但伯爵看好其清新形象與潛力，遂於近日宣佈與陳昊森合作，邀請其擔任品牌代言人。而本次陳昊森除登上新加坡時尚雜誌，並在女友「Nuyou」官方instagram帳號中，配戴了多款伯爵高級腕表，像是今年全新Possession珠寶與Polo鏤空腕表、超薄Altiplano腕表。
其中Altiplano系列910P超薄自動腕表具備22K金質黑色PVD塗層環形自動盤，機芯、表殼一體成型的超纖薄尺寸，像是男朋友的貼心纖細，而Polo系列伯爵藍鏤空超薄精鋼腕表則是品牌首次將機芯電鍍成藍色，同樣採鏤空設計。藍色的古典、斯文，像是陳昊森在戲中的精湛演出，表款並具備鏤空指針、岩灰色自動盤和藍寶石玻璃錶底蓋，訂價則約89萬5,000元。
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