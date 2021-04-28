「黑道律師文森佐」擴張事業版圖 宋仲基燦笑拿下購物網站形象代言

根據韓網news.naver.com的報導，宋仲基獲選為CJ集團旗下OnStyle購物平台的形象代言，並且將推出新的形象短片，他在訊息發布中身穿DIOR春季系列男裝，挾著高人氣很可能又要立馬斷貨，發揮文森佐卡薩諾的魅力。

近期在NETFLIX「黑道律師文森佐」中再創人氣高峰的宋仲基，不論是演出BL情節、俊美的女林公子，或是詮釋「吃飽的貓」的冰冷眼神，都相當到位，他在劇中各式各樣的西裝、睡袍、休閒衫穿搭，也每件都帥出新高度，在即將播出大結局的當口又拿到OnStyle購物平台代言形象，堪稱人氣飆升佐證。