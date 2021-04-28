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「黑道律師文森佐」擴張事業版圖 宋仲基燦笑拿下購物網站形象代言
根據韓網news.naver.com的報導，宋仲基獲選為CJ集團旗下OnStyle購物平台的形象代言，並且將推出新的形象短片，他在訊息發布中身穿DIOR春季系列男裝，挾著高人氣很可能又要立馬斷貨，發揮文森佐卡薩諾的魅力。
近期在NETFLIX「黑道律師文森佐」中再創人氣高峰的宋仲基，不論是演出BL情節、俊美的女林公子，或是詮釋「吃飽的貓」的冰冷眼神，都相當到位，他在劇中各式各樣的西裝、睡袍、休閒衫穿搭，也每件都帥出新高度，在即將播出大結局的當口又拿到OnStyle購物平台代言形象，堪稱人氣飆升佐證。
OnStyle是韓國CJ集團旗下所屬電視台，製作的節目以時尚、服裝、美妝為主，受眾介於20至30歲女性，OnStyle購物平台則是歸類為高端生活品味，據news.naver.com報導，OnStyle表示，「魅力橫掃各年齡層的宋仲基形象精緻柔和，是最適合OnStyle的形象人選。」而宋仲基在新聞發佈的形象圖中穿了DIOR 2021春季男裝，以品牌經典Oblique圖案打造，真絲的飄逸材質，增添性感男人味；他也在近幾集劇中詮釋義大利訂製服品牌CARUSO、英國曼徹斯特夾克品牌BARACUTA等西服，展現亦正亦邪的迷人風采。
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