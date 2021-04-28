快訊

壹傳媒不賣台灣蘋果日報了！市場指應是「這原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「黑道律師文森佐」擴張事業版圖 宋仲基燦笑拿下購物網站形象代言

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
宋仲基拿下韓國CJ集團旗下所屬OnStyle購物平台的形象代言，發表形象照片身穿DIOR 2021春季男裝。圖／取自IG
宋仲基拿下韓國CJ集團旗下所屬OnStyle購物平台的形象代言，發表形象照片身穿DIOR 2021春季男裝。圖／取自IG

根據韓網news.naver.com的報導，宋仲基獲選為CJ集團旗下OnStyle購物平台的形象代言，並且將推出新的形象短片，他在訊息發布中身穿DIOR春季系列男裝，挾著高人氣很可能又要立馬斷貨，發揮文森佐卡薩諾的魅力。

近期在NETFLIX「黑道律師文森佐」中再創人氣高峰的宋仲基，不論是演出BL情節、俊美的女林公子，或是詮釋「吃飽的貓」的冰冷眼神，都相當到位，他在劇中各式各樣的西裝、睡袍、休閒衫穿搭，也每件都帥出新高度，在即將播出大結局的當口又拿到OnStyle購物平台代言形象，堪稱人氣飆升佐證。

OnStyle是韓國CJ集團旗下所屬電視台，製作的節目以時尚、服裝、美妝為主，受眾介於20至30歲女性，OnStyle購物平台則是歸類為高端生活品味，據news.naver.com報導，OnStyle表示，「魅力橫掃各年齡層的宋仲基形象精緻柔和，是最適合OnStyle的形象人選。」而宋仲基在新聞發佈的形象圖中穿了DIOR 2021春季男裝，以品牌經典Oblique圖案打造，真絲的飄逸材質，增添性感男人味；他也在近幾集劇中詮釋義大利訂製服品牌CARUSO、英國曼徹斯特夾克品牌BARACUTA等西服，展現亦正亦邪的迷人風采。

宋仲基在「黑道律師文森佐」反差萌演起女林公子，扮相絕美。圖／NETFLIX提供
宋仲基在「黑道律師文森佐」反差萌演起女林公子，扮相絕美。圖／NETFLIX提供
DIOR Oblique夏威夷真絲襯衫，50,000元。圖／取自DIOR官網
DIOR Oblique夏威夷真絲襯衫，50,000元。圖／取自DIOR官網
宋仲基在「黑道律師文森佐」劇中身穿英國曼徹斯特品牌BARACUTA的藍色夾克。圖／NETFLIX提供
宋仲基在「黑道律師文森佐」劇中身穿英國曼徹斯特品牌BARACUTA的藍色夾克。圖／NETFLIX提供
宋仲基拿下韓國CJ集團旗下所屬OnStyle購物平台的形象代言，發表形象照片身穿DIOR 2021春季男裝。圖／取自IG
宋仲基拿下韓國CJ集團旗下所屬OnStyle購物平台的形象代言，發表形象照片身穿DIOR 2021春季男裝。圖／取自IG
「黑道律師文森佐」堪稱劇力萬鈞，護航宋仲基接下OnStyle購物平台形象代言。圖／NETFLIX提供
「黑道律師文森佐」堪稱劇力萬鈞，護航宋仲基接下OnStyle購物平台形象代言。圖／NETFLIX提供
宋仲基在「黑道律師文森佐」美術館求婚場面身穿義大利訂製服品牌CARUSO的西裝。圖／NETFLIX提供
宋仲基在「黑道律師文森佐」美術館求婚場面身穿義大利訂製服品牌CARUSO的西裝。圖／NETFLIX提供

品牌 義大利

延伸閱讀

宋仲基帥尬金秀賢搶百想視帝！金素妍對戰徐睿知拚視后

防腐外貌11年未變！宋仲基驚人對比照曝光

「黑道律師文森佐」全汝彬霸氣戰袍 名場面都穿韓國品牌

「黑道律師文森佐」宋仲基熱吻逾1分鐘 法牌鑽戒曝光

相關新聞

讓新加坡「女友」也買單？陳昊森帥登新加坡時尚雜誌

如何讓女友開心？這是全天下男朋友都想學惜的能力或答案。陳昊森今年四月才成為伯爵（PIAGET）品牌代言人，便在近日以腕表...

英倫果醬飄香！Jo Malone新香「青花瓷」風限量必收

時序將入夏，熱鬧繽紛的時光將至，Jo Malone London在5月推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水，以英倫鄉村的...

「黑道律師文森佐」擴張事業版圖 宋仲基燦笑拿下購物網站形象代言

根據韓網news.naver.com的報導，宋仲基獲選為CJ集團旗下OnStyle購物平台的形象代言，並且將推出新的形象...

夏日穿搭！必備厚底涼拖鞋 視覺增高又修飾腿型

Timberland同樣以大自然作為設計靈感，並採用天然羊毛和再生桉樹纖維等環保物料製作，提供夏日涼感穿搭服飾與鞋款。無...

樂天市場推「線上肉桂捲市集」！精選7款美味快吃一波

去年底肉桂捲爆紅席捲全台，溫暖的肉桂辛料香氣甚至打破冬季限定，自耶誕節一路延燒至今年初夏，各大烘焙坊不僅推出各式各樣的肉...

綾瀨遙、今田美櫻示範夏季清爽穿搭 展露鄰家女孩般的無害感

UNIQLO邀請戲劇女神綾瀨遙、「福岡第一美女」今田美櫻一同示範了簡約又不失個性的造型，透露出有如鄰家女孩般的無害感，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。