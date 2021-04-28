母親節蛋糕配威士忌 招待媽媽一頓微醺下午茶

說到要搭配母親節蛋糕，大多數人的習慣不是用茶、就是用咖啡，其實除了茶與咖啡之外，不同風格的單一麥芽威士忌也是值得嘗試的選項之一。讓媽媽在母親節放鬆一下，喝杯威士忌，享用美味的甜點，沉浸在美好的微醺氛圍裡。

好比乳酪起司蛋糕口感綿蜜濃郁，就很適合搭配有肉汁風味、風味飽滿的慕赫（MORTLACH）16年威士忌，可以將起司蛋糕的鮮美風味提升出來。此外，將威士忌與蛋糕搭配食用，除了可以降低起司蛋糕偏膩口的口感外，也同時昇華下午茶蛋糕的奢華高級感。

至於酸甜風味的柳橙水果蛋糕，則很適合搭配上一瓶具有豐富果香甜的蘇格登（The SINGLETON）15年單一麥芽威士忌，讓柔順威士忌風味與鮮甜果香相互輝映，讓擁有少女心的媽媽們感受味蕾上的夢幻饗宴。

至於有著馥郁可可與綿密奶香的提拉米蘇，特別適合搭配像泰斯卡（TALISKER）10年這樣有著煙燻風味與一點點泥煤氣息的酒款。泰斯卡入口後綿延悠長的泥煤氣息，可以完美烘托提拉米蘇苦中帶甜的獨特風味，對於媽媽們來說，是甜而不膩的下午茶絕佳選擇。

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