夏日穿搭！必備厚底涼拖鞋 視覺增高又修飾腿型

Timberland同樣以大自然作為設計靈感，並採用天然羊毛和再生桉樹纖維等環保物料製作，提供夏日涼感穿搭服飾與鞋款。無獨有偶，因應換季，ECCO則推出了必備新款小白鞋、厚底涼鞋，讓消費者因應不同天氣來穿著使用。

Timberland在這季帶來嶄新的 TimberCHILL™ 襯衫，採用的吸濕排汗和透氣物料，即使在戶外亦能持續感受涼快舒適；加入最少35% ReBOTL™ 纖維構成的布料更可提供達至UPF 40+的防曬功能。 同步推出的穿搭配件如印花背包、腰包和漁夫帽等使整個系列更為完整。而新鞋履則有TrueCloud™ EK+針織沙漠靴以及牛津鞋，鞋面分別由50％的天然羊毛與尼龍構成，輕盈舒適；襯裡以70％的再生桉樹木漿纖維和源自生產過程中所衍生的廢料之30％再生棉製作。加上高效回彈的緩震效能，提供長時間穿著所需的舒適感和支撐。

ECCO SOFT7柔酷7系列鞋6,680元。圖／ECCO提供

夏日即將到來，想維持涼爽穿搭？ECCO推出SOFT X柔酷X系列小白鞋，不同的的是以皮革拼接而成，包括牛皮、麂皮、織物，並且擁有波浪狀網格的巧妙設計，不只透氣，還堆疊出層次感。圓形鞋頭設計，使鞋履能貼合前後腳掌的弧度，並搭載FLUIDFORM一體成型製鞋科技，提供舒適輕盈的鞋底，行走一整天都無負擔。另外，不可錯過的還有CHUNKY SANDAL潮趣增高休閒涼鞋，鞋底5公分的增高不但展現出小心機，能修飾腿部線條，讓雙腿在視覺上更顯修長。

Timberland TIMBERCHILL™襯衫3,200元。圖／Timberland提供

Timberland TRUECLOUD™ EK+牛津鞋3,500元。圖／Timberland提供

ECCO SOFT X柔酷X系列鞋5,980元。圖／ECCO提供