樂天市場推「線上肉桂捲市集」！精選7款美味快吃一波
去年底肉桂捲爆紅席捲全台，溫暖的肉桂辛料香氣甚至打破冬季限定，自耶誕節一路延燒至今年初夏，各大烘焙坊不僅推出各式各樣的肉桂甜點，更依照市場喜好調整為獨特的台灣風味，開啟許多人原本不太敢吃肉桂的味蕾開關，引發前所未見的肉桂風潮，更讓肉桂捲成為近期網購熱搜榜關鍵字。
根據台灣樂天市場觀察，包括「肉桂捲」、「肉桂麵包」、「肉桂茶」等肉桂相關關鍵字自去年起顯著提升，較2019年增加2倍，今年4月達到最高峰，不僅創下單月萬筆搜尋次數，業績更較去年同期提升近70%。樂天市場看好肉桂後續聲勢，配合母親節檔期蛋糕美食全面3折起優惠，搭配會員10%點數回饋，打造香氛四溢的線上肉桂捲市集，並精選7款肉桂系列商品，肉桂控快把握機會吃一波。
●聖瑪莉冰島肉桂捲
獨家肉桂配方，帶點鹽味、果香與一點酒味，肉桂香氣溫和醇厚但不過辣，內層濕潤柔軟，一盒4入原價680～1,020元、活動特價480～624元。
●聞聞工作室道地美式奶油乳酪肉桂捲
將肉桂捲的香氣配上奶油乳酪（Cream cheese）、馬斯卡彭（Mascarpone cheese）與法國普拉瓦Prova馬達加斯加波本香草籽醬，巧妙融合出絕妙滋味，原價620元、活動特價480元。
●老妹的灶下生酮肉桂捲
全程手工製作，採用低碳無糖中式麵點預拌粉製作麵包體，中間夾心為特製的奶油赤藻糖醇肉桂醬，原價150元、活動特價120元。
●彩玥微醺法式甜點肉桂香氣吉拿棒可麗露
結合濃郁的肉桂香氣與外層的肉桂糖，原價350元、活動特價280元。
●Our Bar肉桂蘋果雪捲
嚴選新鮮的富士蘋果，製作成綿密的蘋果牛奶冰淇淋，搭配手炒蘋果餡與肉桂酥菠蘿，將蘋果派的概念演繹出嘉年華般精彩的雪捲滋味，鬆軟、滑順、酥脆三種口感一次擁有，活動特價559元。
●COSMOSHIP宇宙小艇肉桂焦糖蘋果巴斯克乳酪蛋糕
保有西班牙巴斯克乳酪蛋糕的焦香濃郁，上層鋪滿焦糖蘋果，特選法國頂級 「KIRI®」奶油乳酪，以法國蘋果白蘭地手工熬煮焦糖蘋果餡料，口感綿密滑順，每一口都嘗得到肉桂和蘋果激盪出的香氣，是一款充滿節慶氣息的迷人蛋糕，活動特價580元。
●日沐茶食肉桂糖蘋果脆片
獨創的肉桂糖口味以黃金比例拌入天然蘋果脆片中，不添加防腐劑、香料、人工香精，僅以單純肉桂和砂糖調味，肉桂控絕對會喜愛，售價150元。
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