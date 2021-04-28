聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂天市場推「線上肉桂捲市集」！精選7款美味快吃一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
樂天市場推線上肉桂捲市集，並精選7款肉桂系列商品。圖／樂天市場提供
樂天市場推線上肉桂捲市集，並精選7款肉桂系列商品。圖／樂天市場提供

去年底肉桂捲爆紅席捲全台，溫暖的肉桂辛料香氣甚至打破冬季限定，自耶誕節一路延燒至今年初夏，各大烘焙坊不僅推出各式各樣的肉桂甜點，更依照市場喜好調整為獨特的台灣風味，開啟許多人原本不太敢吃肉桂的味蕾開關，引發前所未見的肉桂風潮，更讓肉桂捲成為近期網購熱搜榜關鍵字。

根據台灣樂天市場觀察，包括「肉桂捲」、「肉桂麵包」、「肉桂茶」等肉桂相關關鍵字自去年起顯著提升，較2019年增加2倍，今年4月達到最高峰，不僅創下單月萬筆搜尋次數，業績更較去年同期提升近70%。樂天市場看好肉桂後續聲勢，配合母親節檔期蛋糕美食全面3折起優惠，搭配會員10%點數回饋，打造香氛四溢的線上肉桂捲市集，並精選7款肉桂系列商品，肉桂控快把握機會吃一波。

●聖瑪莉冰島肉桂捲

獨家肉桂配方，帶點鹽味、果香與一點酒味，肉桂香氣溫和醇厚但不過辣，內層濕潤柔軟，一盒4入原價680～1,020元、活動特價480～624元。

●聞聞工作室道地美式奶油乳酪肉桂捲

將肉桂捲的香氣配上奶油乳酪（Cream cheese）、馬斯卡彭（Mascarpone cheese）與法國普拉瓦Prova馬達加斯加波本香草籽醬，巧妙融合出絕妙滋味，原價620元、活動特價480元。

●老妹的灶下生酮肉桂捲

全程手工製作，採用低碳無糖中式麵點預拌粉製作麵包體，中間夾心為特製的奶油赤藻糖醇肉桂醬，原價150元、活動特價120元。

●彩玥微醺法式甜點肉桂香氣吉拿棒可麗露

結合濃郁的肉桂香氣與外層的肉桂糖，原價350元、活動特價280元。

●Our Bar肉桂蘋果雪捲

嚴選新鮮的富士蘋果，製作成綿密的蘋果牛奶冰淇淋，搭配手炒蘋果餡與肉桂酥菠蘿，將蘋果派的概念演繹出嘉年華般精彩的雪捲滋味，鬆軟、滑順、酥脆三種口感一次擁有，活動特價559元。

●COSMOSHIP宇宙小艇肉桂焦糖蘋果巴斯克乳酪蛋糕

保有西班牙巴斯克乳酪蛋糕的焦香濃郁，上層鋪滿焦糖蘋果，特選法國頂級 「KIRI®」奶油乳酪，以法國蘋果白蘭地手工熬煮焦糖蘋果餡料，口感綿密滑順，每一口都嘗得到肉桂和蘋果激盪出的香氣，是一款充滿節慶氣息的迷人蛋糕，活動特價580元。

●日沐茶食肉桂糖蘋果脆片

獨創的肉桂糖口味以黃金比例拌入天然蘋果脆片中，不添加防腐劑、香料、人工香精，僅以單純肉桂和砂糖調味，肉桂控絕對會喜愛，售價150元。

Our Bar肉桂蘋果雪捲，樂天市場活動特價559元。圖／樂天市場提供
Our Bar肉桂蘋果雪捲，樂天市場活動特價559元。圖／樂天市場提供
老妹的灶下生酮肉桂捲，原價150元、樂天市場活動特價120元。圖／樂天市場提供
老妹的灶下生酮肉桂捲，原價150元、樂天市場活動特價120元。圖／樂天市場提供
COSMOSHIP宇宙小艇肉桂焦糖蘋果巴斯克乳酪蛋糕，樂天市場活動特價580元。圖／樂天市場提供
COSMOSHIP宇宙小艇肉桂焦糖蘋果巴斯克乳酪蛋糕，樂天市場活動特價580元。圖／樂天市場提供
聞聞工作室道地美式奶油乳酪肉桂捲，原價620元、樂天市場活動特價480元。圖／樂天市場提供
聞聞工作室道地美式奶油乳酪肉桂捲，原價620元、樂天市場活動特價480元。圖／樂天市場提供
聖瑪莉冰島肉桂捲，一盒4入原價680～1,020元、樂天市場活動特價480～624元。圖／樂天市場提供
聖瑪莉冰島肉桂捲，一盒4入原價680～1,020元、樂天市場活動特價480～624元。圖／樂天市場提供
彩玥微醺法式甜點肉桂香氣吉拿棒可麗露，原價350元、樂天市場活動特價280元。圖／樂天市場提供
彩玥微醺法式甜點肉桂香氣吉拿棒可麗露，原價350元、樂天市場活動特價280元。圖／樂天市場提供

法國

延伸閱讀

蘋果禍不單行 歐盟反壟斷要提告 俄罰款1200萬

蘋果將在北卡境內建造全新園區！未來5年在美國投資4300億美元

歐盟反托辣斯 要告蘋果

一週只開四天！ 晚來買不到的行天宮排隊美食「林氏貝果」 伯爵奶茶.剝皮辣椒特色口味大推

相關新聞

樂天市場推「線上肉桂捲市集」！精選7款美味快吃一波

去年底肉桂捲爆紅席捲全台，溫暖的肉桂辛料香氣甚至打破冬季限定，自耶誕節一路延燒至今年初夏，各大烘焙坊不僅推出各式各樣的肉...

綾瀨遙、今田美櫻示範夏季清爽穿搭 展露鄰家女孩般的無害感

UNIQLO邀請戲劇女神綾瀨遙、「福岡第一美女」今田美櫻一同示範了簡約又不失個性的造型，透露出有如鄰家女孩般的無害感，其...

影／Just Gold鎮金店慶30周年！ 昔王菲曾代言 工藝持續創新

Just Gold鎮金店30歲了！成立於1991年並以「新派金飾」為主要訴求的鎮金店，是香港太子珠寶鐘表集團旗下的純金珠...

一秒到獅城！星展新加坡歡樂城 五日限定台北市府轉運站

多元社會文化、道地的美食小吃、盛夏的南國風情，正是「獅城」新加坡在東南亞國家中讓旅人始終樂此不疲的喜愛原因。來自新加坡的...

「黑道律師」全汝彬也愛的Peekaboo IseeU 推出新尺寸

FENDI經典包款Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small，以更為輕巧的...

母親節快樂！《鐘樓怪人》送給媽媽一份大禮

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》開演進入倒數階段，高雄場次加場後再次完售，台北場次票券更進入搶票白熱化階段，適逢五月母親節，《鐘樓怪人》也推出母親節優惠，讓媽媽們用現階段最低折扣88折優惠，享受最頂級國際音樂劇《鐘樓怪人》演出！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。