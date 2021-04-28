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橡木桶洋酒母親節大放送 頂級葡萄酒近六折孝親價供應

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
法國蘭頌黑牌香檳0.75L建議售價1950元。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國蘭頌黑牌香檳0.75L建議售價1950元。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

針對5月母親節檔期，指標性酒類通路橡木桶洋酒祭出大放送，多款頂級葡萄酒以將近六折孝親價供應，讓大家好好寵愛媽咪。

包括全球最成功波爾多葡萄酒品牌之一的卡維家族（Calvet）旗下酒款，以及美國最古老、外銷數量最多的灣堤（Wente）酒莊等國際知名品牌，五月份在橡木桶洋酒寵愛媽咪價只要520元。

此外，橡木桶洋酒今年更祭出大文豪巴爾札克心中的粉紅酒之王——布諾特，買就送指定法國五大頂級酒莊之一的寶龍菲力家族葡萄酒。西班牙酒類第一大集團——恭賽雷家族（Gonzalez Byass）旗下甜美代表——Nomad雪莉雙桶威士忌，也享有近七折的寵愛價，讓媽媽們重溫少女時光。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，目前正處於後疫情時代，國人因防疫政策的緣故而無法出國，消費者將預算轉放在國內，有望帶動內需市場發展，加上母親節向來是年度檔期之一，估計業績將會有跳躍式的成長。橡木桶洋酒董事長陳春安，也對於今年下半年的酒類零售景氣感到樂觀。

今年橡木桶洋酒除了以往的檔期活動外，備受歐洲貴族名流喜愛的蘭頌香檳（Lanson），在創立260年之際，將旗下主力商品重新包裝，橡木桶洋酒也獨家呈現給台灣的消費者們。

此外，身為全球銷售「百萬箱俱樂部」成員的雷伯五號（Label 5），今年更重磅推出首款單一穀物威士忌，國內預計5月1日正式上市，酒體洋溢豐富的奶油香氣，單瓶建議售價470元，非常值得一試。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橡木桶洋酒董事長陳春安，對於下半年的酒類零售景氣感到樂觀。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋酒董事長陳春安，對於下半年的酒類零售景氣感到樂觀。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國雷伯五號單一穀物蘇格蘭威士忌 0.7L建議售價470元。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國雷伯五號單一穀物蘇格蘭威士忌 0.7L建議售價470元。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國蘭頌雪白香檳0.75L建議售價2450元。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
法國蘭頌雪白香檳0.75L建議售價2450元。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 母親節

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