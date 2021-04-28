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綾瀨遙、今田美櫻示範夏季清爽穿搭 展露鄰家女孩般的無害感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO Lifewear代言人綾瀨遙詮釋AIRism棉質BRATOP羅紋V領坦克背心790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Lifewear代言人綾瀨遙詮釋AIRism棉質BRATOP羅紋V領坦克背心790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO邀請戲劇女神綾瀨遙、「福岡第一美女」今田美櫻一同示範了簡約又不失個性的造型，透露出有如鄰家女孩般的無害感，其中綾瀨遙更是難得以V領坦克背心穿搭現身鏡頭前，讓粉絲覺得好意外。而GU則找了姚愛甯詮釋夏日連身裙系列的搭配，傳達不用花太多心思，就能穿出俏麗時尚感。

因應母親節的到來，UNIQLO與GU分別推出「美力女人節」以及「Beauty Day美人祭」的品牌新品和優惠促銷。因此，找來戲劇女神綾瀨遙、「福岡第一美女」今田美櫻和姚愛甯來詮釋品牌要傳達的「美力由你定義」和「時尚是自由的，成就最好的自己！」的概念。綾瀨遙就演繹了UNIQLO的AIRism棉質BRATOP羅紋V領坦克背心，小露性感的同時，更能感受到俐落。今田美櫻則是以側邊有做開衩設計的UNIQLO絲光棉側長洋裝混搭T恤、涼拖鞋等單品，凸顯出無害感的鄰家女孩氣質。姚愛甯則選穿各種場合都合適的GU連身裙系列，展現繽紛亮眼的夏日穿搭。

今田美櫻演繹UNIQLO細肩帶側開衩長洋裝990元。圖／UNIQLO提供
今田美櫻演繹UNIQLO細肩帶側開衩長洋裝990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO從4月30日起至5月13日連續兩周推出「美力女人節」，主打女裝優惠，包括了抗UV外套、絲光棉長洋裝以及牛仔短褲，或是AIRism BRATOP細肩帶背心都提供了不同時間限定優惠方案。購物滿額，更有機會把提提研超級纖維面膜、AIRism床單及PAUL & JOE保溫瓶免費帶回家。GU的「Beauty Day美人祭」則於4月30日起至5月9日為止，超過百款單品，期間限定指定價59折起；還首度祭出#4me by GU系列彩妝單件商品現折100元的限定優惠。值得一提的是廣受日本女性好評的GU BODY LAB系列防護生理褲正式登台，能減緩生理期間的悶熱不適感。

今田美櫻演繹UNIQLO絲光棉側開衩長洋裝790元。圖／UNIQLO提供
今田美櫻演繹UNIQLO絲光棉側開衩長洋裝790元。圖／UNIQLO提供

今田美櫻演繹UNIQLO絲光棉長洋裝590元。圖／UNIQLO提供
今田美櫻演繹UNIQLO絲光棉長洋裝590元。圖／UNIQLO提供

品牌大使姚愛寗示範GU夏日連身裙系列單品，展現繽紛亮眼夏日穿搭。圖／GU提供
品牌大使姚愛寗示範GU夏日連身裙系列單品，展現繽紛亮眼夏日穿搭。圖／GU提供

品牌大使姚愛寗示範GU夏日連身裙系列單品，展現繽紛亮眼夏日穿搭。圖／GU提供
品牌大使姚愛寗示範GU夏日連身裙系列單品，展現繽紛亮眼夏日穿搭。圖／GU提供

GU BODY LAB系列防護生理褲正式登台，為網路獨家銷售。圖／GU提供
GU BODY LAB系列防護生理褲正式登台，為網路獨家銷售。圖／GU提供

UNIQLO 福岡

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