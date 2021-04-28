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影／Just Gold鎮金店慶30周年！ 昔王菲曾代言 工藝持續創新

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
鎮金店Just Gold歡慶30週年舉辦金采30真我蛻變巡展。圖／鎮金店提供
鎮金店Just Gold歡慶30週年舉辦金采30真我蛻變巡展。圖／鎮金店提供

Just Gold鎮金店30歲了！成立於1991年並以「新派金飾」為主要訴求的鎮金店，是香港太子珠寶鐘表集團旗下的純金珠寶品牌。為慶祝這個難能可貴的里程碑，品牌自即日起舉辦「金采30 真我蛻變」全省巡展，以活潑親切的方式回顧品牌精彩的歷史與精湛的黃金工藝，三大展區分別展出專為30週年誌慶推出的兩大主打商品、品牌大事紀與工藝牆、以及互動式攝影區。巡展首站自即日起至5月6日止於SOGO忠孝館1樓中大門廣場揭開序幕。

「金采30 真我蛻變」展特地展出為30週年紀念推出的4款系列新作，其中「g Monogram純金系列」以鏤空技巧與勾光工藝，詮釋品牌logo中別緻的g字母造型，線條猶如女性側面輪廓，但又為意指純金gold的g，也令人想起足金999的9。g Monogram以8個獨特logo g字造型正反相接組成基本的設計元素，串組成繁複的鏤空珠寶系列，重塑經典品牌標誌。「金羽鳳凰純金系列」則是創新的5G黃金工藝，保持足金純度的同時提升黃金的硬度，因此得以傳統金工技藝的花絲技法雕飾出羽毛般細膩的金絲線條。「真愛盛放純金系列」則以寓意富貴的牡丹為主角，以層次豐富的花瓣象徵生生不息。「寶島珍寶純金擺件」則以黃金打造26種瀕危原生動植物組成台灣地圖，每件動物都還能拆下作吊墜配戴。

除了最新力作，歷史回顧區則以多媒體回顧鎮金店過去30年間的經典時刻，例如王菲代言、與三麗鷗合作、與故宮跨界等。工藝區則見證品牌不斷創新的黃金工藝技術，例如細膩的樹紋雕飾、首創黃金結合瑪瑙等異材質的技術、以及以金片和水晶片組成如風鈴般會發出清脆樂音的設計，更是曾獲大獎的明星商品。

Just Gold金羽鳳凰系列純金戒指，37,000元。圖／鎮金店提供
Just Gold金羽鳳凰系列純金戒指，37,000元。圖／鎮金店提供
鎮金店Just Gold歡慶30週年舉辦金采30真我蛻變巡展。圖／鎮金店提供
鎮金店Just Gold歡慶30週年舉辦金采30真我蛻變巡展。圖／鎮金店提供
Just Gold金羽鳳凰系列純金項鍊，31萬1,000元。圖／鎮金店提供
Just Gold金羽鳳凰系列純金項鍊，31萬1,000元。圖／鎮金店提供
Just Gold g Monogram純金戒指，29,800元。圖／鎮金店提供
Just Gold g Monogram純金戒指，29,800元。圖／鎮金店提供
歡慶品牌30週年，鎮金店推出全新Just Gold g Monogram純金系列。圖／鎮金店提供
歡慶品牌30週年，鎮金店推出全新Just Gold g Monogram純金系列。圖／鎮金店提供
鎮金店Just Gold歡慶30週年舉辦金采30真我蛻變巡展。圖／鎮金店提供
鎮金店Just Gold歡慶30週年舉辦金采30真我蛻變巡展。圖／鎮金店提供
Just Gold g Monogram純金垂吊耳環，22,800元。圖／鎮金店提供
Just Gold g Monogram純金垂吊耳環，22,800元。圖／鎮金店提供
Just Gold g Monogram純金手鍊，67,000元。圖／鎮金店提供
Just Gold g Monogram純金手鍊，67,000元。圖／鎮金店提供
Just Gold g Monogram純金吊墜（不含鍊），15,600元。圖／鎮金店提供
Just Gold g Monogram純金吊墜（不含鍊），15,600元。圖／鎮金店提供
歡慶品牌30週年，鎮金店以全新5G技術推出Just Gold金羽鳳凰純金系列。圖／鎮金店提供
歡慶品牌30週年，鎮金店以全新5G技術推出Just Gold金羽鳳凰純金系列。圖／鎮金店提供
Just Gold金羽鳳凰系列純金耳環，46,600元。圖／鎮金店提供
Just Gold金羽鳳凰系列純金耳環，46,600元。圖／鎮金店提供

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