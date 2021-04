影／Just Gold鎮金店慶30周年！ 昔王菲曾代言 工藝持續創新

Just Gold鎮金店30歲了!成立於1991年並以「新派金飾」為主要訴求的鎮金店,是香港太子珠寶鐘表集團旗下的純金珠寶品牌。為慶祝這個難能可貴的里程碑,品牌自即日起舉辦「金采30 真我蛻變」全省巡展,以活潑親切的方式回顧品牌精彩的歷史與精湛的黃金工藝,三大展區分別展出專為30週年誌慶推出的兩大主打商品、品牌大事紀與工藝牆、以及互動式攝影區。巡展首站自即日起至5月6日止於SOGO忠孝館1樓中大門廣場揭開序幕。

「金采30 真我蛻變」展特地展出為30週年紀念推出的4款系列新作,其中「g Monogram純金系列」以鏤空技巧與勾光工藝,詮釋品牌logo中別緻的g字母造型,線條猶如女性側面輪廓,但又為意指純金gold的g,也令人想起足金999的9。g Monogram以8個獨特logo g字造型正反相接組成基本的設計元素,串組成繁複的鏤空珠寶系列,重塑經典品牌標誌。「金羽鳳凰純金系列」則是創新的5G黃金工藝,保持足金純度的同時提升黃金的硬度,因此得以傳統金工技藝的花絲技法雕飾出羽毛般細膩的金絲線條。「真愛盛放純金系列」則以寓意富貴的牡丹為主角,以層次豐富的花瓣象徵生生不息。「寶島珍寶純金擺件」則以黃金打造26種瀕危原生動植物組成台灣地圖,每件動物都還能拆下作吊墜配戴。