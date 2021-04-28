一秒到獅城！星展新加坡歡樂城 五日限定台北市府轉運站

多元社會文化、道地的美食小吃、盛夏的南國風情，正是「獅城」新加坡在東南亞國家中讓旅人始終樂此不疲的喜愛原因。來自新加坡的星展銀行（台灣）在2019年首次「星展新加坡歡樂城」吸引超過3萬人次參與、廣獲好評後，今年再度從4月28日（三）起至5月2日（日），於台北市市府轉運站2樓廣場，二度舉辦「星展新加坡歡樂城」，讓人一秒到獅城。

8公尺高的數位瀑布、濱海灣花園鞦韆主題裝置藝術、南洋風情的「娘惹」彩虹屋及新加坡小販中心3D攤位，都是今年展出的亮點。現場再提供新加坡多元文化服飾及印度Henna紋身彩繪體驗，同時還有多間新加坡知名品牌如鹹蛋零嘴Irvins、三巡海南雞、松發肉骨茶、小紅點新加坡廚房、The Soup Spoon匙碗湯、電競品牌Razer等，以及6間社會企業共襄盛舉、熱鬧可期。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，「星展新加坡歡樂城」希望將包含東南亞、華人、馬來西亞和印度的獨特新加坡多元文化介紹給台灣民眾，同時也推廣星展銀行的永續理念與社會企業夥伴。

為傳達「食物零浪費」理念，星展銀行（台灣）特別設置踩腳踏車發電打醜蔬果果汁體驗，讓民眾發現蔬果雖然賣相不佳但依然美味營養；活動再募集500件舊衣於永續手作攤位，邀請民眾以舊衣改造環保手提布袋、或以舊紙袋做成環保面紙盒；永續主題裝置區與星展銀行（台灣）形象區，則讓民眾體驗便捷的數位金融服務。