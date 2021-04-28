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OMAR威士忌好威！ 勇奪2021年世界威士忌大賽多項大獎

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
OMAR原桶強度泥煤新橡木桶精裝立體瓶盒。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
OMAR原桶強度泥煤新橡木桶精裝立體瓶盒。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021年世界威士忌大賽（World Whisky Awards，WWA）結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌共有2項酒款榮獲分類冠軍（Category Winner），另有2項酒款榮獲1面銀牌、1面銅牌，再次為台灣威士忌爭光。

世界威士忌大賽2007年由英國《威士忌雜誌》開始主辦，為少數專注於威士忌的競賽，亦為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一。世界威士忌大賽賽制為將參賽品項依種類、產區及年份進行分類，評選出分類冠軍（Category Winner）及金銀銅牌；接著不區分年份，於各種類中評選出各產區總冠軍；最後集合各種類、各產區總冠軍進行品評，評選出世界最佳威士忌大獎。

榮獲分類冠軍的「OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）」，有泥煤雪莉桶的調性，各種香甜的元素融合平衡了泥煤的焦苦感，兩種極強烈風格的煙燻及木質，意外地融合造就出絲滑柔順般的酒體及平衡的風味，表現出極稀有的泥煤雪莉桶甜香感。

另一款榮獲分類冠軍的「OMAR單一泥煤麥芽威士忌（免稅限定）」，上層有明顯的輕盈花香、柑橘、奶油及龍眼花蜜香氣，底層帶出杉木、烤焙龍眼乾煙燻風味，使得香氣更顯層次而均衡，口感上則帶有烤甘蔗香甜和煙燻味。

「OMAR」是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法及不添加焦糖色素，保留威士忌最道地而原始的風味，並以琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。

OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，已狂奪百面以上獎牌，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

OMAR於2021年世界威士忌大賽（World Whisky Awards, WWA）得獎品項：

◎分類冠軍（CATEGORY WINNER）：

OMAR單一泥煤麥芽威士忌（免稅限定）（46%)

OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌(新橡木桶）#01150139（56.4%）

◎銀牌獎 （SILVER）：

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（波本桶）#11150611（55.7%）

銅牌獎（BRONZE)：

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（雪莉桶）#23150035（57.1%）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OMAR威士忌有2項酒款榮獲WWA分類冠軍。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
OMAR威士忌有2項酒款榮獲WWA分類冠軍。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
OMAR原桶強度波本桶精裝立體瓶盒。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
OMAR原桶強度波本桶精裝立體瓶盒。圖／台灣菸酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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