聽新聞
test
0:00 / 0:00

「黑道律師」全汝彬也愛的Peekaboo IseeU 推出新尺寸

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI Peekaboo系列是韓劇最愛包款之一，近期Peekaboo IseeU家族近期再推新的Small尺寸。圖／FENDI提供、截自Netflix與MBC
FENDI Peekaboo系列是韓劇最愛包款之一，近期Peekaboo IseeU家族近期再推新的Small尺寸。圖／FENDI提供、截自Netflix與MBC

FENDI經典包款Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small，以更為輕巧的外型，打造俐落的都會風格，

2020秋冬季FENDI以經典包款Peekaboo為原型，創作Peekaboo IseeU，包括三種尺寸，分別是適合公務的中型尺寸Medium、側背小包Peekaboo ISeeU Eastwest以及手拿鍊帶Peekaboo ISeeU Pochette等3款，手風琴褶造型為其特色，打開包款後露出的內袋可以更換為光滑皮革、珍貴皮料，並可訂製壓印個人姓名縮寫；而接續在今年4月推出的最新尺寸Peekaboo ISeeU Small，則是小型包款，運用亮面皮革來展現經典包款的魅力。

目前Peekaboo ISeeU Small共推出4種顏色包括白、黑、棕與橙色等，而早前Peekaboo的各款式手袋，也成為韓劇造型師的最愛。Netflix「黑道律師文森佐」中飾演律師的全汝彬，就曾選搭FENDI Peekaboo ISeeU Medium包款，展現嗆辣氣勢；MBC電視台「Oh！珠仁君」之中的Nana，則是在第5集與男主角李民基對戲場面，選用Peekaboo Essentially手袋，展現喜劇女演員人設的多變風格。

FENDI Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small系列。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small系列。圖／FENDI提供
FENDI黑色Peekaboo ISseeU Small手袋，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI黑色Peekaboo ISseeU Small手袋，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small系列。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small系列。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small系列。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small系列。圖／FENDI提供
Nana在「Oh！珠仁君」詮釋Peekaboo Essentially手袋。圖／截自MBC
Nana在「Oh！珠仁君」詮釋Peekaboo Essentially手袋。圖／截自MBC
FENDI白色Peekaboo ISseeU Small手袋，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI白色Peekaboo ISseeU Small手袋，13萬5,000元。圖／FENDI提供
全汝彬在「黑道律師文森佐」詮釋 灰色FENDI Peekaboo ISeeU Medium包款，14萬6,000元。圖／截自Netflix
全汝彬在「黑道律師文森佐」詮釋 灰色FENDI Peekaboo ISeeU Medium包款，14萬6,000元。圖／截自Netflix
FENDI橙色Peekaboo ISseeU Small手袋，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI橙色Peekaboo ISseeU Small手袋，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI棕色Peekaboo ISseeU Small手袋，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI棕色Peekaboo ISseeU Small手袋，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small系列。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small系列。圖／FENDI提供

FENDI

延伸閱讀

時尚小萌寵來囉！FENDI、LV、DIOR的狗狗配件 也太可愛了吧

相關新聞

樂天市場推「線上肉桂捲市集」！精選7款美味快吃一波

去年底肉桂捲爆紅席捲全台，溫暖的肉桂辛料香氣甚至打破冬季限定，自耶誕節一路延燒至今年初夏，各大烘焙坊不僅推出各式各樣的肉...

綾瀨遙、今田美櫻示範夏季清爽穿搭 展露鄰家女孩般的無害感

UNIQLO邀請戲劇女神綾瀨遙、「福岡第一美女」今田美櫻一同示範了簡約又不失個性的造型，透露出有如鄰家女孩般的無害感，其...

影／Just Gold鎮金店慶30周年！ 昔王菲曾代言 工藝持續創新

Just Gold鎮金店30歲了！成立於1991年並以「新派金飾」為主要訴求的鎮金店，是香港太子珠寶鐘表集團旗下的純金珠...

一秒到獅城！星展新加坡歡樂城 五日限定台北市府轉運站

多元社會文化、道地的美食小吃、盛夏的南國風情，正是「獅城」新加坡在東南亞國家中讓旅人始終樂此不疲的喜愛原因。來自新加坡的...

「黑道律師」全汝彬也愛的Peekaboo IseeU 推出新尺寸

FENDI經典包款Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small，以更為輕巧的...

母親節快樂！《鐘樓怪人》送給媽媽一份大禮

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》開演進入倒數階段，高雄場次加場後再次完售，台北場次票券更進入搶票白熱化階段，適逢五月母親節，《鐘樓怪人》也推出母親節優惠，讓媽媽們用現階段最低折扣88折優惠，享受最頂級國際音樂劇《鐘樓怪人》演出！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。