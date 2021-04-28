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「黑道律師」全汝彬也愛的Peekaboo IseeU 推出新尺寸
FENDI經典包款Peekaboo IseeU家族，近期再推新尺寸Peekaboo IseeU Small，以更為輕巧的外型，打造俐落的都會風格，
2020秋冬季FENDI以經典包款Peekaboo為原型，創作Peekaboo IseeU，包括三種尺寸，分別是適合公務的中型尺寸Medium、側背小包Peekaboo ISeeU Eastwest以及手拿鍊帶Peekaboo ISeeU Pochette等3款，手風琴褶造型為其特色，打開包款後露出的內袋可以更換為光滑皮革、珍貴皮料，並可訂製壓印個人姓名縮寫；而接續在今年4月推出的最新尺寸Peekaboo ISeeU Small，則是小型包款，運用亮面皮革來展現經典包款的魅力。
目前Peekaboo ISeeU Small共推出4種顏色包括白、黑、棕與橙色等，而早前Peekaboo的各款式手袋，也成為韓劇造型師的最愛。Netflix「黑道律師文森佐」中飾演律師的全汝彬，就曾選搭FENDI Peekaboo ISeeU Medium包款，展現嗆辣氣勢；MBC電視台「Oh！珠仁君」之中的Nana，則是在第5集與男主角李民基對戲場面，選用Peekaboo Essentially手袋，展現喜劇女演員人設的多變風格。
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