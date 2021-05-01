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主題商品搶先曝光！慕夏藝術季主題活動 誠品松菸開跑

聯合新聞網 / 聯合數位文創
永恆慕夏特展與多家文創品牌合作，將於誠品生活expo搶先曝光主題商品，5/1起於誠品生活文創平台expo松菸店搶先預購。圖/ 誠品生活文創平台expo提供
永恆慕夏特展與多家文創品牌合作，將於誠品生活expo搶先曝光主題商品，5/1起於誠品生活文創平台expo松菸店搶先預購。圖/ 誠品生活文創平台expo提供

台灣唯一一站！「永恆慕夏-線條的魔術」特展將於今年6月12日，中正紀念堂1展廳展出，4月27日全通路正式啟售。展覽主軸聚焦在慕夏及其藝術創作基礎「慕夏風格」的建立過程與對各國藝術家與設計師的影響力。為滿足慕夏迷不同需求，包含udn售票網推出專屬語音導覽、經典圖錄套票，更與知名作家謝哲青、捷克美食餐廳合作，推出期間限定套票等多元票種選擇，另外更在展前打造首座「永恆慕夏-行動花藝美術館」，透過行動美術館在城市間移動，與更多民眾透過花藝與畫作的結合對話，即日起至5月31日將於誠品松菸展出，搭配限定打卡活動。

本次展覽邀請多位文創品牌共同聯名，推出豐富的慕夏主題商品，預計5月1日起將於誠品生活文創平台expo搶先預購，5月22日至6/20 expo信義店、南西店、園道店、駁二店同步開賣，喜愛慕夏商品的民眾千萬要把握時間。

另外5月23日誠品生活松菸店則將舉辦The Escape Artist x AURO油畫課程，以慕夏色彩美學創作獨一無二的早午餐木盤，以及《永恆的慕夏─線條的魔術》特展預售票誠品人會員購票優惠，即日起至6/11預售票價享95折266元，6/12開展後至9/12於特展現場購票也可享95折333元，邀您一同體驗慕夏浪漫華美的視覺饗宴。更多購票詳情請見udn售票網查詢。

誠品 美術館 文創

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