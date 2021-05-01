主題商品搶先曝光！慕夏藝術季主題活動 誠品松菸開跑

台灣唯一一站！「永恆慕夏-線條的魔術」特展將於今年6月12日，中正紀念堂1展廳展出，4月27日全通路正式啟售。展覽主軸聚焦在慕夏及其藝術創作基礎「慕夏風格」的建立過程與對各國藝術家與設計師的影響力。為滿足慕夏迷不同需求，包含 udn售票網 推出專屬語音導覽、經典圖錄套票，更與知名作家謝哲青、捷克美食餐廳合作，推出期間限定套票等多元票種選擇，另外更在展前打造首座「永恆慕夏-行動花藝美術館」，透過行動美術館在城市間移動，與更多民眾透過花藝與畫作的結合對話，即日起至5月31日將於誠品松菸展出，搭配限定打卡活動。

本次展覽邀請多位文創品牌共同聯名，推出豐富的慕夏主題商品，預計5月1日起將於誠品生活文創平台expo搶先預購，5月22日至6/20 expo信義店、南西店、園道店、駁二店同步開賣，喜愛慕夏商品的民眾千萬要把握時間。