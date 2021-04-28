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TWICE女神MOMO登時尚雜誌 演繹Onitsuka Tiger新鞋加碼放送辣腿

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram
韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram

韓國女團TWICE不只有高人氣，每一位團員都很會帶貨，因此在團中素有「全方位女神」封號的MOMO，在拍攝時尚雜誌大片時，身穿的Onitsuka Tiger鞋款與服飾，詢問度都飆高。特別是MOMO還在拍攝花絮中，加碼放送辣腿，讓粉絲看了都直呼「好Sexy！」

MOMO在時尚雜誌中，展現了她多年習舞而練就出的身體曲線與柔軟度，頗有要向Onitsuka Tiger代言人Willow Smith春夏形象廣告致敬的意味。同時MOMO還換穿了6套造型，無論是連身長裙、長版背心還是露腰上衣等服裝，都展示了她的魔鬼身材。號稱有22吋螞蟻腰的MOMO也在系列影像直接「炫腹」，緊實的腹肌線條，讓許多人都自嘆弗如；不僅如此，還同時加碼放送性感辣腿，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。不過，值得一提的是MOMO在時尚雜誌中詮釋的多款涼拖鞋、運動鞋，台灣也買得到了，所以想與女神同款穿搭，絕對不是夢。

韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram
韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram

而說到話題鞋款，就不能不提Reebok攜手潮牌Billionaire Boys Club打造的lnstapump Fury BOOST全新聯名鞋。這系列Earth款以綠、灰、紅為主色調，鞋身是柔和的松綠色搭配石灰色，再點綴紅色的Pump充氣鈕；另一雙「Water」則是以丹寧藍、天空藍融合鵝黃色，展現出水的情境。兩雙鞋款均有Instapump Fury OG設計細節，如織物鞋面、3M反光氣囊、皮革鞋頭，而代表性的Pump充氣鈕上更有著Billionaire Boys Club經典的太空人頭盔圖案，以及專屬的太空鞋墊、火箭吊飾。

韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram
韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram

韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram
韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram

韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram
韓國女團TWICE成員MOMO登上時尚雜誌，詮釋Onitsuka Tiger新鞋與服飾，展現「全方位女神」架勢。圖／摘自instagram

MOMO同款Onitsuka Tiger ACROMOUNT厚底鞋5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
MOMO同款Onitsuka Tiger ACROMOUNT厚底鞋5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

MOMO同款Onitsuka Tiger ACROMOUNT厚底鞋5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供
MOMO同款Onitsuka Tiger ACROMOUNT厚底鞋5,880元。圖／Onitsuka Tiger提供

MOMO同款Onitsuka Tiger DENTIGRE STRAP厚底涼鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供
MOMO同款Onitsuka Tiger DENTIGRE STRAP厚底涼鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

MOMO同款Onitsuka Tiger DENTIGRE STRAP厚底涼鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供
MOMO同款Onitsuka Tiger DENTIGRE STRAP厚底涼鞋5,380元。圖／Onitsuka Tiger提供

Billionaire Boys Club x Reebok lnstapump Fury BOOST鞋5,850元。圖／Reebok提供
Billionaire Boys Club x Reebok lnstapump Fury BOOST鞋5,850元。圖／Reebok提供

Billionaire Boys Club x Reebok lnstapump Fury BOOST鞋5,850元。圖／Reebok提供
Billionaire Boys Club x Reebok lnstapump Fury BOOST鞋5,850元。圖／Reebok提供

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