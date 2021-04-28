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TWICE女神MOMO登時尚雜誌 演繹Onitsuka Tiger新鞋加碼放送辣腿
韓國女團TWICE不只有高人氣，每一位團員都很會帶貨，因此在團中素有「全方位女神」封號的MOMO，在拍攝時尚雜誌大片時，身穿的Onitsuka Tiger鞋款與服飾，詢問度都飆高。特別是MOMO還在拍攝花絮中，加碼放送辣腿，讓粉絲看了都直呼「好Sexy！」
MOMO在時尚雜誌中，展現了她多年習舞而練就出的身體曲線與柔軟度，頗有要向Onitsuka Tiger代言人Willow Smith春夏形象廣告致敬的意味。同時MOMO還換穿了6套造型，無論是連身長裙、長版背心還是露腰上衣等服裝，都展示了她的魔鬼身材。號稱有22吋螞蟻腰的MOMO也在系列影像直接「炫腹」，緊實的腹肌線條，讓許多人都自嘆弗如；不僅如此，還同時加碼放送性感辣腿，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。不過，值得一提的是MOMO在時尚雜誌中詮釋的多款涼拖鞋、運動鞋，台灣也買得到了，所以想與女神同款穿搭，絕對不是夢。
而說到話題鞋款，就不能不提Reebok攜手潮牌Billionaire Boys Club打造的lnstapump Fury BOOST全新聯名鞋。這系列Earth款以綠、灰、紅為主色調，鞋身是柔和的松綠色搭配石灰色，再點綴紅色的Pump充氣鈕；另一雙「Water」則是以丹寧藍、天空藍融合鵝黃色，展現出水的情境。兩雙鞋款均有Instapump Fury OG設計細節，如織物鞋面、3M反光氣囊、皮革鞋頭，而代表性的Pump充氣鈕上更有著Billionaire Boys Club經典的太空人頭盔圖案，以及專屬的太空鞋墊、火箭吊飾。
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