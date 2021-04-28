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身份證有「5、1、7」！柏克金燒肉「免費請吃橫隔膜」
為慶祝2週年，「柏克金燒肉屋」自5月1日起，連續31天推出「基因檢測517」的身份證對對碰特惠活動，只要身份證裡面有「5、1、7」，就可兌換「美國精選橫隔膜」，最多可換500公克，而且可以「全桌一起湊」，讓親朋好友們一同享受橫隔膜的燒烤美味。
主打燒肉料理結合精釀啤酒的「柏克金燒肉屋」，提供有日本A5和牛、澳洲M9和牛、美國Prime牛五花、美國牛肋眼、厚切菲力牛、伊比利豚肩胛肉、澳洲牛舌等多種肉品與時令海鮮，同時還有多款柏克金精釀啤酒，讓民眾可以感受大口吃肉、暢快喝酒的樂趣。其中「美國精選橫隔膜」在咬勁中帶有不油膩的鮮嫩感，每頭牛僅有1%，是許多饕客的必點部位。
自5月1日至5月31日期間，柏克金燒肉屋為慶祝2週年，推出身份證對對碰活動。凡於平日晚間、假日午晚餐時段用餐，身份證字號中有「5、1、7」者，就可兌換「美國精選橫隔膜」，中1碼可換100公克，2碼可換300公克，3碼則可換500公克，並可同桌湊數字。每人消費需達低消500元，且每桌限參與1次。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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