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金秀賢再助攻！MIDO美度表新品上手 海陸兩棲帥度破表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
金秀賢今年年初才成為美度表（MIDO）品牌代言人，並在最新形象宣傳中戴上Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表。圖 / 美度表提供。
金秀賢今年年初才成為美度表（MIDO）品牌代言人，並在最新形象宣傳中戴上Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表。圖 / 美度表提供。

瑞士美度表（MIDO）今日發表2021年最新作品，全系列聚焦復刻、運動、工藝三大特色，也向經典致意。而雖然未能親訪台灣，MIDO美度表品牌全球總裁Mr. Franz Linder並在影片中表示，一致性、以建築為靈感、科技，將是今年三大重點，並以多款新品具體呈現。

全新Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼表，以一款1937年腕表為原型再出發，並使用美度Caliber 60自動上鍊機芯，面盤的印刷樣式、指針、細節都相當還原1940年代風貌，並有精鋼、PVD玫瑰金等不同材質；呼應「復刻」、復古此一主軸。表款並採用復古的廂型藍寶石水晶玻璃，以及蘑菇頭形狀的計時按鈕，尺寸也由過往常見的44毫米縮減為42毫米，PVD玫瑰金款訂價約66,300元、精鋼款則約62,800元。

同時為呼應年度最強「定番」色系「綠」色，卡其綠則成為Ocean Star Tribute海洋之星系列復刻腕表的配色之一，並襯以同色系皮帶。同時融合陸續的卡其色與防水200米的海軍調性，海陸雙棲，宛如手上的「海軍陸戰隊」，這款腕表並為品牌代言人金秀賢在最新宣傳視覺中帥氣演繹，訂價約28,800元，價格親民好入手。

新款Baronccelli Sinature腕表也升級使用具Nivachron鈦合金游絲的Caliber 80自動上鍊機芯，這也是MIDO首度使用此款擁有優異抗磁能力的機芯，展現科技面向的再升級；最後花語系列Flower Rain系列限量腕表則運用11顆鮮艷成色的「拓帕石」，全球限量2,021只，可選擇金屬鍊帶或白色皮表帶，訂價為41,100元。

MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表，28,800元。圖 / 美度表提供。
MIDO Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表，28,800元。圖 / 美度表提供。
MIDO Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼表，62,800元。圖 / 美度表提供。
MIDO Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼表，62,800元。圖 / 美度表提供。
MIDO Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼表，66,300元。圖 / 美度表提供。
MIDO Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼表，66,300元。圖 / 美度表提供。
MIDO新款Baronccelli Sinature腕表升級使用具備Nivachron鈦合金游絲的Caliber 80自動上鍊機芯，展現品牌在科技、工藝面的再升級。圖 / 美度表提供。
MIDO新款Baronccelli Sinature腕表升級使用具備Nivachron鈦合金游絲的Caliber 80自動上鍊機芯，展現品牌在科技、工藝面的再升級。圖 / 美度表提供。
MIDO Rainflower Coloris花雨系列彩石限量表，41,100元。圖 / 美度表提供。
MIDO Rainflower Coloris花雨系列彩石限量表，41,100元。圖 / 美度表提供。
金秀賢手上的Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表擁有年度定番的卡其綠色與200米防水性能，堪稱手腕上的海軍陸戰隊。圖 / MIDO提供（合成圖）。
金秀賢手上的Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕表擁有年度定番的卡其綠色與200米防水性能，堪稱手腕上的海軍陸戰隊。圖 / MIDO提供（合成圖）。

腕表 海軍 品牌

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