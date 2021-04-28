金秀賢再助攻！MIDO美度表新品上手 海陸兩棲帥度破表

瑞士美度表（MIDO）今日發表2021年最新作品，全系列聚焦復刻、運動、工藝三大特色，也向經典致意。而雖然未能親訪台灣，MIDO美度表品牌全球總裁Mr. Franz Linder並在影片中表示，一致性、以建築為靈感、科技，將是今年三大重點，並以多款新品具體呈現。

全新Multifort Patrimony Chronograph先鋒系列傳承者計時碼表，以一款1937年腕表為原型再出發，並使用美度Caliber 60自動上鍊機芯，面盤的印刷樣式、指針、細節都相當還原1940年代風貌，並有精鋼、PVD玫瑰金等不同材質；呼應「復刻」、復古此一主軸。表款並採用復古的廂型藍寶石水晶玻璃，以及蘑菇頭形狀的計時按鈕，尺寸也由過往常見的44毫米縮減為42毫米，PVD玫瑰金款訂價約66,300元、精鋼款則約62,800元。

同時為呼應年度最強「定番」色系「綠」色，卡其綠則成為Ocean Star Tribute海洋之星系列復刻腕表的配色之一，並襯以同色系皮帶。同時融合陸續的卡其色與防水200米的海軍調性，海陸雙棲，宛如手上的「海軍陸戰隊」，這款腕表並為品牌代言人金秀賢在最新宣傳視覺中帥氣演繹，訂價約28,800元，價格親民好入手。