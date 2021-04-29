主廚到你家，料理升等秘密武器，零食秒變下酒菜！

撰文 / 陳俊翰

圖／蝦味先提供
圖／蝦味先提供

好友串門子，捧出一包包零食堆成山來招待，還是覺得不夠盡興，乾脆自己當主廚，順便清冰箱，把零食變身成料理，保證驚豔四座、誠意翻倍漲。

相同材料一次做出3道美味下酒菜。 圖／蝦味先提供
相同材料一次做出3道美味下酒菜。 圖／蝦味先提供

冰箱裡有一盒蝦仁，那就挑跟海鮮最對味、又能提升口感的「麻辣口味蝦味先」來搭配；敲碎後的蝦味先正好可以取代日式料理中的天婦羅碎﹙揚げ玉﹚，那就來發揮點創意，把居酒屋搬到家裡來吧！

步驟一：將麻辣口味蝦味先敲碎，取代天婦羅碎、步驟二：收上去、捲起來，就那麼簡單、步驟三：蝦味先花壽司完成。 圖／蝦味先提供
步驟一：將麻辣口味蝦味先敲碎，取代天婦羅碎、步驟二：收上去、捲起來，就那麼簡單、步驟三：蝦味先花壽司完成。 圖／蝦味先提供

蝦味先花壽司
材料：壽司海苔片。①蝦味先碎、熟蝦仁、小黃瓜條、蛋條。美奶滋、白飯

步驟：海苔片鋪上白飯(會做醋飯給你+80分)，平行擺上材料①，捲起來就完成囉。

小筆記：蛋條取用玉子燒邊緣部份即可。

★白飯上先放張保鮮膜，小心翻面讓白飯在底部，材料①擺在海苔片上，捲起來就變成漂亮的加州卷囉~

製作天婦羅碎需要經驗技巧，用蝦味先碎取代不僅方便，風味更佳，蝦味先大阪燒完成。 圖／蝦味先提供
製作天婦羅碎需要經驗技巧，用蝦味先碎取代不僅方便，風味更佳，蝦味先大阪燒完成。 圖／蝦味先提供

蝦味先大阪燒
材料：低筋麵粉100克，①雞蛋2顆、水、少許鹽。②蝦味先碎、蝦仁、高麗菜絲、紅蘿蔔絲，③美奶滋、大阪燒醬。海苔粉、柴魚片

步驟：低筋麵粉加入①攪拌均勻，加入②混合，麵糊以小火煎至兩面微焦黃，淋上③，灑上海苔粉、柴魚片即完成。

小筆記：分次加水，麵糊太稀口感不好。

蝦味先玉子燒完成。 圖／蝦味先提供
蝦味先玉子燒完成。 圖／蝦味先提供

蝦味先玉子燒
材料：雞蛋4顆、糖一小匙、鹽少許、蝦仁①美奶滋、大阪燒醬、蝦味先碎、海苔粉

步驟：雞蛋與糖攪拌均勻，熱鍋倒入一層蛋液，輕輕攪動蛋液讓它膨鬆，邊緣凝固用筷子將蛋向一邊捲起。加少許油，再倒入一層蛋液、攪動、捲起，重複步驟直到蛋液用完。第2層蛋液上鋪上蝦仁丁。最後灑上①提味裝飾，即完成。

小筆記：全程小火。若使用平底鍋，將蛋液整理成長方形，用鍋鏟慢慢捲，也可以完成。

相關新聞

MIKIMOTO珍珠溫潤有深度 讓媽媽簡嫚書保有自我

許多女性在有了孩子之後，就很容易忘記自己除了媽媽以外還是一個完整的人，日常行事甚至打扮穿著變成以孩子為主。但在女星簡嫚書身上，即便如今的她已經擁有兩個孩子，但完全感覺不出任何一絲的「媽媽味」。

化身小小空姐、VR登機！新航打造「偽出國」航空體驗

受到新冠肺炎疫情影響，讓民眾少掉搭機出國遊玩的機會，。「新加坡航空」自4月30日起，於台北統一時代夢廣場所舉行的「星展新...

開幕送100！150年料亭三角 吃得到「一口壽司」與鰻魚

來自日本，創立於1869年的「三角」，繼於台灣開設三角炸豬排、金澤製麵所、鰻魚三角等多個品牌後，再於微風信義開設「料亭三...

讓新加坡「女友」也買單？陳昊森帥登新加坡時尚雜誌

如何讓女友開心？這是全天下男朋友都想學惜的能力或答案。陳昊森今年四月才成為伯爵（PIAGET）品牌代言人，便在近日以腕表...

英倫果醬飄香！Jo Malone新香「青花瓷」風限量必收

時序將入夏，熱鬧繽紛的時光將至，Jo Malone London在5月推出全新限量「英倫果醬市集系列」香水，以英倫鄉村的...

「黑道律師文森佐」擴張事業版圖 宋仲基燦笑拿下購物網站形象代言

根據韓網news.naver.com的報導，宋仲基獲選為CJ集團旗下OnStyle購物平台的形象代言，並且將推出新的形象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。