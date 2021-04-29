主廚到你家，料理升等秘密武器，零食秒變下酒菜！

圖／蝦味先提供

好友串門子，捧出一包包零食堆成山來招待，還是覺得不夠盡興，乾脆自己當主廚，順便清冰箱，把零食變身成料理，保證驚豔四座、誠意翻倍漲。

相同材料一次做出3道美味下酒菜。 圖／蝦味先提供

冰箱裡有一盒蝦仁，那就挑跟海鮮最對味、又能提升口感的「麻辣口味蝦味先」來搭配；敲碎後的蝦味先正好可以取代日式料理中的天婦羅碎﹙揚げ玉﹚，那就來發揮點創意，把居酒屋搬到家裡來吧！

步驟一：將麻辣口味蝦味先敲碎，取代天婦羅碎、步驟二：收上去、捲起來，就那麼簡單、步驟三：蝦味先花壽司完成。 圖／蝦味先提供

蝦味先花壽司材料：壽司海苔片。①蝦味先碎、熟蝦仁、小黃瓜條、蛋條。美奶滋、白飯

步驟：海苔片鋪上白飯(會做醋飯給你+80分)，平行擺上材料①，捲起來就完成囉。

小筆記：蛋條取用玉子燒邊緣部份即可。

★白飯上先放張保鮮膜，小心翻面讓白飯在底部，材料①擺在海苔片上，捲起來就變成漂亮的加州卷囉~

製作天婦羅碎需要經驗技巧，用蝦味先碎取代不僅方便，風味更佳，蝦味先大阪燒完成。 圖／蝦味先提供

蝦味先大阪燒材料：低筋麵粉100克，①雞蛋2顆、水、少許鹽。②蝦味先碎、蝦仁、高麗菜絲、紅蘿蔔絲，③美奶滋、大阪燒醬。海苔粉、柴魚片

步驟：低筋麵粉加入①攪拌均勻，加入②混合，麵糊以小火煎至兩面微焦黃，淋上③，灑上海苔粉、柴魚片即完成。

小筆記：分次加水，麵糊太稀口感不好。

蝦味先玉子燒完成。 圖／蝦味先提供

蝦味先玉子燒材料：雞蛋4顆、糖一小匙、鹽少許、蝦仁①美奶滋、大阪燒醬、蝦味先碎、海苔粉

步驟：雞蛋與糖攪拌均勻，熱鍋倒入一層蛋液，輕輕攪動蛋液讓它膨鬆，邊緣凝固用筷子將蛋向一邊捲起。加少許油，再倒入一層蛋液、攪動、捲起，重複步驟直到蛋液用完。第2層蛋液上鋪上蝦仁丁。最後灑上①提味裝飾，即完成。

小筆記：全程小火。若使用平底鍋，將蛋液整理成長方形，用鍋鏟慢慢捲，也可以完成。