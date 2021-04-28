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3間韓式料理幫媽媽「免費加菜」！滿額再送餐券

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
消費滿額可獲贈各品牌兌換券，可兌換石燒拌飯、綜合海鮮煎餅等料理。圖／豆府提供
消費滿額可獲贈各品牌兌換券，可兌換石燒拌飯、綜合海鮮煎餅等料理。圖／豆府提供

為了感謝媽媽平日的辛勞，豆府集團集結旗下的涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂等品牌，共同推出母親節優惠活動，凡帶媽媽前來用餐，就可獲得醬燒豬梅花、活菌松阪豬等料理，另外還有消費滿額加贈餐券的活動，為母親節大餐輕鬆加菜。

自4月30日至5月16日期間，凡帶媽媽、外婆到涓豆腐用餐，就可獲贈「醬燒青蔥豬梅花」（328元）或「醬燒青蔥牛五花」（358元）；至北村豆腐家用餐，則可獲贈「醬燒豬梅花／牛五花」（188元）。至姜滿堂用餐，則可獲贈價值280元的「活菌松阪豬」。每店限量50份，限內用。

另外自4月30日至5月16日期間，於涓豆腐消費滿2,000元，即贈328元的母親節料理卡1張，可供兌換328元的餐點，共有韓國糖醋肉、綜合海鮮煎餅、石燒拌飯等46種料理可供選擇。至北村豆腐家消費滿1,200元，則贈238元的兌換券，可有18種餐點選擇；至於在姜滿堂消費滿2,000元，則可獲得220元的料理兌換券，可供兌換雞肉、豬肉、魚肉等食材或是白頭山雪冰等點心。

活動期間帶媽媽至涓豆腐用餐，就可獲得「醬燒青蔥豬梅花」（328元）或「醬燒青蔥牛五花」（358元）。圖／豆府提供
活動期間帶媽媽至涓豆腐用餐，就可獲得「醬燒青蔥豬梅花」（328元）或「醬燒青蔥牛五花」（358元）。圖／豆府提供

梅花 母親節

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