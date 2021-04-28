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振興傳統表演藝術、工藝 千場巡演造勢
重要民俗西港刈香陣總師傅何國昭28日著白色陣服、腰繫青綠色腰帶，率團隊在記者會上表演白鶴陣，高齡98歲的他靈活展現出拳、橫擋及翻滾等一系列動作，最後的劈腿動作更獲得在場觀眾驚呼好評。
受去年疫情影響，藝文團體都受到相當程度的衝擊，所有傳統藝術跟匠師也不例外，因此文化部透過「文化部傳統藝術類別藝文振興計畫」，整合文資局跟傳藝中心總共1億元左右的經費，補助約110個傳統藝術團體進行匯演，將走入學校、鄉村，讓偏鄉民眾也有機會欣賞到精湛的表演和工藝。
文化部長李永得說，過去所做的振興比較是屬於表演藝術，傳統藝術比較沒有照顧到，因此這次特別針對傳統藝術；活動除了展演外，還有傳習，傳統藝術團體及匠師會走進校園，辦理體驗課程，拓展傳統藝術教育。
文化部表示，補助包含傳統表演藝術振興活動、傳統工藝與保存技術推廣活動、戲曲復萌及戲曲經典作品巡演等4項，總計傳統表演藝術振興活動628場、傳統工藝與保存技術推廣活動225場次、戲曲復萌補助42案、戲曲經典作品巡演補助27案。
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