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振興傳統表演藝術、工藝 千場巡演造勢

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
重要民俗西港刈香陣總師傅何國昭率團隊在記者會上開場表演白鶴陣。(photo by臧品安／台灣醒報)
重要民俗西港刈香陣總師傅何國昭率團隊在記者會上開場表演白鶴陣。(photo by臧品安／台灣醒報)

重要民俗西港刈香陣總師傅何國昭28日著白色陣服、腰繫青綠色腰帶，率團隊在記者會上表演白鶴陣，高齡98歲的他靈活展現出拳、橫擋及翻滾等一系列動作，最後的劈腿動作更獲得在場觀眾驚呼好評。

受去年疫情影響，藝文團體都受到相當程度的衝擊，所有傳統藝術跟匠師也不例外，因此文化部透過「文化部傳統藝術類別藝文振興計畫」，整合文資局跟傳藝中心總共1億元左右的經費，補助約110個傳統藝術團體進行匯演，將走入學校、鄉村，讓偏鄉民眾也有機會欣賞到精湛的表演和工藝。

文化部長李永得說，過去所做的振興比較是屬於表演藝術，傳統藝術比較沒有照顧到，因此這次特別針對傳統藝術；活動除了展演外，還有傳習，傳統藝術團體及匠師會走進校園，辦理體驗課程，拓展傳統藝術教育。

文化部表示，補助包含傳統表演藝術振興活動、傳統工藝與保存技術推廣活動、戲曲復萌及戲曲經典作品巡演等4項，總計傳統表演藝術振興活動628場、傳統工藝與保存技術推廣活動225場次、戲曲復萌補助42案、戲曲經典作品巡演補助27案。

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文化部

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